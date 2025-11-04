Logo SportMediaset

la tragedia

Serbia, l'allenatore Mladen Zizovic muore in panchina a 44 anni

Mladen Zizovic, allenatore del Radnički 1923, è morto a 44 anni per un malore improvviso in panchina

di Stefano Fiore
04 Nov 2025 - 11:26
Dramma nel massimo campionato serbo, la Super Liga. Mladen Zizovic, allenatore del Radnički 1923, è morto all'età di 44 anni dopo essersi improvvisamente accasciato in panchina durante la partita contro il Mladost Lučani. Il malore è avvenuto al 22' del primo tempo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, per il tecnico non c'è stato nulla da fare. La notizia del decesso, confermata poche ore più tardi, ha portato all'immediata sospensione della partita.

