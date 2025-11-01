Ligue 1: il Psg vince al 94' contro il Nizza

PSG-NIZZA 1-0

Il Psg tira un sospiro di sollievo: stava per arrivare il quarto pareggio nelle ultime cinque partite di campionato, poi Gonçalo Ramos fa passare la paura al Parco dei Principi e firma l'1-0 contro un Nizza che fa di tutto per strappare un punto. Non a caso, prima del colpo di testa vincente del portoghese, il migliore in campo è senza dubbio Diouf, portiere dei rossoneri, attento prima su Barcola dopo un quarto d'ora che successivamente su Hakimi. Luis Enrique non riesce apparentemente a svoltare nemmeno con i cambi, visto che a metà ripresa entrano Fabian Ruiz e Lee al posto di Joao Neves e Barcola. Subito dopo ci riprova Vitinha, fermato ancora una volta da Diouf. Il portiere degli ospiti è decisivo sul colpo di testa di Gonçalo Ramos al 94', ma non su quello che arriva pochi secondi dopo, da calcio d'angolo: il portoghese impatta e fa impazzire il Parco dei Principi, regalando la vittoria al Psg. E intanto, almeno per un'altra giornata, il Psg campione di Francia resta davanti a tutti, anche se la sensazione è che quest'anno sarà più difficile andare velocemente in fuga.