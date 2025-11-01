Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ligue 1
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
FRANCIA

Ligue 1: il Psg vince al 94' contro il Nizza

Gonçalo Ramos firma l'1-0 allo scadere, Luis Enrique prova la fuga

01 Nov 2025 - 19:03
© IPA

© IPA

Il Psg vince 1-0 contro il Nizza e, in attesa delle altre partite, prova la fuga in Ligue 1: al Parco dei Principi, il match si decide al 94'. A regalare i tre punti a Luis Enrique, momentaneamente a +4, è Gonçalo Ramos: il portoghese segna di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo e fa impazzire i campioni di tutto in carica. Inutili le parate di un super Diouf, decisivo con i suoi interventi fino al corner su cui si chiude la partita.

PSG-NIZZA 1-0
Il Psg tira un sospiro di sollievo: stava per arrivare il quarto pareggio nelle ultime cinque partite di campionato, poi Gonçalo Ramos fa passare la paura al Parco dei Principi e firma l'1-0 contro un Nizza che fa di tutto per strappare un punto. Non a caso, prima del colpo di testa vincente del portoghese, il migliore in campo è senza dubbio Diouf, portiere dei rossoneri, attento prima su Barcola dopo un quarto d'ora che successivamente su Hakimi. Luis Enrique non riesce apparentemente a svoltare nemmeno con i cambi, visto che a metà ripresa entrano Fabian Ruiz e Lee al posto di Joao Neves e Barcola. Subito dopo ci riprova Vitinha, fermato ancora una volta da Diouf. Il portiere degli ospiti è decisivo sul colpo di testa di Gonçalo Ramos al 94', ma non su quello che arriva pochi secondi dopo, da calcio d'angolo: il portoghese impatta e fa impazzire il Parco dei Principi, regalando la vittoria al Psg. E intanto, almeno per un'altra giornata, il Psg campione di Francia resta davanti a tutti, anche se la sensazione è che quest'anno sarà più difficile andare velocemente in fuga.

ligue 1
psg
marsiglia

Ligue 1

Sport, fisico scolpito e dieta ossessiva: in Francia Luis Enrique diventa "nonno iperattivo"

Ramos dà respiro a Luis Enrique: il Psg batte il Nizza al 94' e tiene a distanza chi insegue

Maledizione Pogba, altro infortunio! Niente esordio, ora il Monaco riflette

Stefano Fiore

Psg, il turnover non paga: solo pari in casa del Lorient. Lens, Marsiglia e Lione non ne approfittano

Il Psg strapazza il Brest e mette pressione al Marsiglia di De Zerbi

Luis Enrique difende Chevalier: "Massacrato come avete fatto per 4 anni con Donnarumma"

Il Marsiglia di De Zerbi sogna: Le Havre travolto e sorpasso al Psg

Il Psg rischia la sconfitta in casa poi raggiunge lo Strasburgo sul 3-3

Sport, fisico scolpito e dieta ossessiva: in Francia Luis Enrique diventa "nonno iperattivo"

I più visti di Calcio Estero

Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2025: "Grazie ai compagni del Real Madrid"

Robinho parla dal carcere: "Non sono un leader e non prendo farmaci, sono uguale agli altri detenuti"

Superlega, Real Madrid all'attacco: "Chiederemo alla Uefa il risarcimento dei danni subiti"

Ramsey in ansia per Halo: grande ricompensa a chi trova il beagle scomparso

Vinicius si scusa dopo il Clasico: "A volte la passione prende il sopravvento". Ma non nomina Xabi Alonso

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:55
Napoli, Milinkovic-Savic: "Rigore? In un attimo decidi e ti butti"
20:50
Bologna, solo Immobile indisponibile per il derby contro il Parma
20:43
Le pagelle: Milinkovic-Savic grande protagonista. Rrahmani rientra bene, Hojlund no
20:39
L'Arsenal non commette errori e conferma la fuga. Colpo Chelsea, Savona-gol frena lo United
20:36
Conte: "Partita di stampo europeo, ho avuto risposte da squadra vera"