Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
SPAGNA

Barcellona, la lunga attesa è finita: sabato con l'Athletic torna al Camp Nou dopo 909 giorni

Il club catalano ha ottenuto il permesso dal Comune: capienza ridotta a 45.401 spettatori

di Andrea Ghislandi
17 Nov 2025 - 15:56
1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

A 909 giorni dall'ultima volta - il 28 maggio 2023 contro il Maiorca - il Barcellona tornerà a giocare al Camp Nou dopo la lunga ristrutturazione, a causa di ritardi, battute d'arresto, polemiche e inconvenienti a non finire. Il Comune, infatti, ha concesso al club un'autorizzazione per aprire alcune zone dello stadio e sabato contro l'Athletic Bilbao potranno assistere al match 45.401 spettatori.

Il Barcellona ha anche confermato di essere in stretto contatto con la Uefa per tornare a giocare allo Spotify Camp Nou anche in Champions League: l'obiettivo è la partita contro l'Eintracht Francoforte in programma il 9 dicembre.

Leggi anche

Messi in segreto al nuovo Camp Nou: l'amore per il Barça non tramonta mai

Sarà la prima volta che Hansi Flick dirigerà una partita dalla panchina nel rinnovato impianto catalano. L'allenatore tedesco e la squadra, tuttavia, erano già scesi in campo durante l'allenamento aperto al pubblico tenutosi venerdì 7 novembre. La seduta aveva attirato la bellezza di 23.000 tifosi, il massimo consentito prima di questa nuova autorizzazione. Dopo due anni e 178 giorni il Barça torna a casa: ora il Real Madrid fa un po' meno paura...

camp nou
barcellona
athletic bilbao

Ultimi video

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è ma manca ancora l'attacco

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro con il derby nella testa

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per capire le condizioni di Vlahovic

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte e prepara il match con l'Atalanta

01:38
Italia, ora il sorteggio

Italia, ora il sorteggio dei playoff Mondiali

01:22
MCH BOCA GOL CAVANI MCH

La firma di Cavani sul successo del Boca

00:14
MCH JOHNNY DEPP BOCA MCH

Anche Johnny Depp in tribuna per il Boca

00:55
DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

03:55
DICH FRATTESI POST NORVEGIA DICH

Frattesi: "Siamo stati fragili, dopo il loro pareggio ci siamo sciolti"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

I più visti di Calcio Estero

MCH INDEPENDIENTE-ROSARIO CENTRAL MCH

Gabriel Avalos decide Independiente-Rosario Central

La scure della Federcalcio turca dopo lo scandalo scommesse: squalifiche per 102 giocatori

Serbia, l'allenatore Mladen Zizovic muore in panchina a 44 anni

Argentina, 12 milioni di motivi per l'amichevole in Angola: cifra record

Malore in panchina, Zizovic muore a 44 anni. I giocatori crollano in campo

Il Barça torna al Camp Nou dopo 894 giorni: oltre 20mila tifosi all'allenamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:25
Fiorentina, l'ex Prandelli assolve Pioli: "Non può essere l'unico responsabile"
15:38
Roma, buone notizie: Ferguson recuperato. Anche Bailey punta la Cremonese
14:15
Lazio, tra un mese il rientro di Cancellieri
13:18
Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"
12:07
Qualificazioni Mondiali Uefa, la classifica marcatori incorona Haaland