Barcellona, la lunga attesa è finita: sabato con l'Athletic torna al Camp Nou dopo 909 giorni

© Getty Images
© Getty Images
Il club catalano ha ottenuto il permesso dal Comune: capienza ridotta a 45.401 spettatoridi Andrea Ghislandi
© Getty Images
© Getty Images
A 909 giorni dall'ultima volta - il 28 maggio 2023 contro il Maiorca - il Barcellona tornerà a giocare al Camp Nou dopo la lunga ristrutturazione, a causa di ritardi, battute d'arresto, polemiche e inconvenienti a non finire. Il Comune, infatti, ha concesso al club un'autorizzazione per aprire alcune zone dello stadio e sabato contro l'Athletic Bilbao potranno assistere al match 45.401 spettatori.
Il Barcellona ha anche confermato di essere in stretto contatto con la Uefa per tornare a giocare allo Spotify Camp Nou anche in Champions League: l'obiettivo è la partita contro l'Eintracht Francoforte in programma il 9 dicembre.
Sarà la prima volta che Hansi Flick dirigerà una partita dalla panchina nel rinnovato impianto catalano. L'allenatore tedesco e la squadra, tuttavia, erano già scesi in campo durante l'allenamento aperto al pubblico tenutosi venerdì 7 novembre. La seduta aveva attirato la bellezza di 23.000 tifosi, il massimo consentito prima di questa nuova autorizzazione. Dopo due anni e 178 giorni il Barça torna a casa: ora il Real Madrid fa un po' meno paura...