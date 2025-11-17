Barcellona, la lunga attesa è finita: sabato con l'Athletic torna al Camp Nou dopo 909 giorni

Sarà la prima volta che Hansi Flick dirigerà una partita dalla panchina nel rinnovato impianto catalano. L'allenatore tedesco e la squadra, tuttavia, erano già scesi in campo durante l'allenamento aperto al pubblico tenutosi venerdì 7 novembre. La seduta aveva attirato la bellezza di 23.000 tifosi, il massimo consentito prima di questa nuova autorizzazione. Dopo due anni e 178 giorni il Barça torna a casa: ora il Real Madrid fa un po' meno paura...