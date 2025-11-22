Liga: il Barcellona inaugura il nuovo Camp Nou e vince 4-0

BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO 4-0

Nel nuovo Camp Nou, chiamato "Spotify Camp Nou" per ragioni di sponsorizzazione, il Barcellona gioca la prima partita post-Montjuic e la vince 4-0 contro il Bilbao, continuando la rincorsa al Real primo in classifica, al momento agganciato. Per i 45mila (impianto aperto parzialmente) è tempo di esultare già al 4', quando Lewandowski recupera alto e sfrutta il doppio regalo dei baschi (anche di Unai Simon sul primo palo): non poteva che essere il bomber polacco il primo a segnare nel nuovo stadio. Nel recupero del primo tempo, ecco il raddoppio firmato da Ferran Torres, stavolta in contropiede ma ancora con il portiere ospite non perfetto su una conclusione ravvicinata ma non angolata. A inizio ripresa, il tris di Fermin Lopez che triangola con Garcia e fa 3-0. Subito dopo, il Bilbao cede al nervosismo e sull'autore del terzo gol si abbatte Sancet, che lo colpisce gratuitamente e in modo pericolo da dietro beccandosi il rosso. Con l'inferiorità, il Barcellona ne approfitta per trovare il poker proprio al 90': super giocata di Yamal e lancio sul filo del fuorigioco per Ferran Torres, che segna. Il gol, inizialmente annullato per fuorigioco, viene convalidato dal Var. Finisce 4-0 ed è festa blaugrana: subito una vittoria nel rinnovato Camp Nou. E adesso è a pari punti con il Real, atteso dall'Elche.



ALAVES-CELTA VIGO 0-1

Sorride anche il Celta, che si impone 1-0 sul campo dell'Alavés. Il match si decide al minuto 55: Iago Aspas è il più veloce ad avventarsi su un pallone in area, Sivera lo mette giù e provoca il rigore puntualmente trasformato dal 10 della squadra di Vigo. Con questo successo, è sorpasso: il Celta sale a 16 punti mentre i padroni di casa restano a quota 15.