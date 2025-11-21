Logo SportMediaset

Ligue 1, il Marsiglia ne fa cinque al Nizza e va in vetta aspettando il Psg

La squadra di De Zerbi vittoriosa 5-1 in trasferta nel segno di Greenwood: +1 momentaneo sugli uomini di Luis Enrique 

21 Nov 2025 - 22:47

Si gode la vetta della Ligue 1 almeno per una notte il Marsiglia che va in goleada per 5-1 sul campo del Nizza nell’anticipo della tredicesima giornata. Fin dal primo tempo la squadra di De Zerbi mette il turbo, stappando la partita con Aubameyang (11’) e allungando con Greenwood (33’). L’ex United cala il tris al 53’, poi Weah (56’) e Paixao (74’) completano la cinquina. Inutile il gol rossonero di Cho al 63’: OM a +1 momentaneo sul Psg.

LA CRONACA

Il Marsiglia non fa sconti al Nizza in trasferta, debacle totale dei rossoneri che si arrendono per 5-1 all’Allianz Riviera. Gli ospiti sbloccano il match dopo pochi minuti, con Aubameyang che porta avanti i suoi all’11’ su assist dell’ex Inter Pavard. Al 33’ è già tempo di raddoppio, con Greenwood che buca Diouf con il destro che vale il 2-0.

Le cose, se possibile, peggiorano per gli uomini di Haise dopo l’intervallo: al 53’ Greenwood firma la sua personale doppietta per calare il tris, poi tre minuti più tardi l’ex Juventus Weah sfrutta l’assist di Aubameyang per il poker.

I padroni di casa hanno un sussulto d’orgoglio e segnano il gol della bandiera al 63’ con Cho, ma gli uomini di De Zerbi non hanno ancora finito: undici minuti più tardi arriva il secondo assist di Aubameyang, questa volta per il definitivo 5-1 di Igor Paixao. Il Marsiglia vince e vola in vetta solitaria, a quota 28 e a +1 sul Psg impegnato domani contro il Le Havre. Crollo totale del Nizza, che rimane fermo a quota 17.

