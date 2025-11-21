Ligue 1, il Marsiglia ne fa cinque al Nizza e va in vetta aspettando il Psg

I padroni di casa hanno un sussulto d’orgoglio e segnano il gol della bandiera al 63’ con Cho, ma gli uomini di De Zerbi non hanno ancora finito: undici minuti più tardi arriva il secondo assist di Aubameyang, questa volta per il definitivo 5-1 di Igor Paixao. Il Marsiglia vince e vola in vetta solitaria, a quota 28 e a +1 sul Psg impegnato domani contro il Le Havre. Crollo totale del Nizza, che rimane fermo a quota 17.