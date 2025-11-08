Ligue 1: Marsiglia primo in attesa del Psg, 3-0 al Brest

MARSIGLIA-BREST 3-0

De Zerbi dimentica il ko in Champions contro l'Atalanta di Juric e si prende la vetta per una sera, in attesa poi di Lione-Psg. L'OM fa il suo e al Vélodrome batte 3-0 il Brest. La sfida si sblocca al 25' con la punizione di Gomes su cui, però, è evidente l'errore di Majecki, che non trattiene un tiro indirizzato sul suo palo. E pochi minuti dopo, ecco il raddoppio: Lala entra in ritardo e stende in area Paixao, provocando il rigore puntualmente trasformato dal solito Mason Greenwood. Il Marsiglia è in controllo, ma non la chiude, o almeno non subito. Il tris arriva infatti al minuto 82: O'Riley sfonda sulla destra e mette al centro per Aubameyang, che la chiude sul primo palo finalizzando un'azione in velocità per De Zerbi. Che può dunque godersi il primo posto almeno per un giorno, poi tutto dipenderà dal big match tra Lione e Psg. Il Brest, invece, conferma il suo pessimo avvio: solo 10 punti di cui uno nelle ultime quattro partite, per una squadra che solo un anno fa stupiva tutti e giocava in Champions.