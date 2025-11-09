Il PSG vince allo scadere e torna capolista: Joao Neves piega il Lione

LIONE-PSG 2-3

Il Psg fa tappa al Parc Olympique Lyonnais, per la grande classica contro il Lione. La sfida si stappa già al 26’, quando a salire sull’1-0 è la squadra di Luis Enrique: Zaire-Emery fa fruttare un celestiale assist in profondità di Vitinha e porta avanti gli ospiti, bucando Greif sul suo palo. La risposta dell’OL è però immediata: Moreira pareggia infatti i conti alla mezz’ora, prendendo di infilata tutta la retroguardia parigina. Il Psg non ci sta e rimedia subito all’errore, tornando in vantaggio al 34’: Vitinha ruba palla al limite dell’area di rigore avversaria e l’ex Napoli Kvaratskhelia trasforma la preziosa giocata del compagno nel 2-1, trovando il suo primo gol in questa Ligue 1. La difesa dei Campioni di Francia continua però a scherzare con la linea del fuorigioco anche in apertura di ripresa e il Lione la punisce ancora: l’ex Roma Maitland-Niles scatta con i tempi giusti in campo aperto e supera Chevalier (mal posizionato) con un pallonetto geniale al 50’. I padroni di casa si fanno sempre più pericolosi e all’82’ serve un grande intervento di Marquinhos per negare a Karabec la chance di battere a rete da pochi passi, con l’OL che chiude poi in dieci per il rosso a Tagliafico al 93’. Sembra finita e, invece, Joao Neves trova il colpo di testa che regala la vittoria al Psg al 95’, sul corner calciato da Lee Kang-in. La formazione di Luis Enrique sale così a 27 punti e ritrova la vetta solitaria della classifica, superando Marsiglia e Lens. Beffa amara invece per il Lione di Fonseca, che resta a 20 punti dopo aver giocato una partita eccellente.



STRASBURGO-LILLE 2-0

Lo Strasburgo accoglie il Lille allo Stade de la Meinau e al 33’ si porta in vantaggio 1-0, grazie alla rete realizzata da Emegha. Sempre l’olandese raddoppia poi al 53’, siglando la doppietta personale che vale l’allungo sul 2-0 per la formazione allenata da Rosenior. Lo Strasburgo riassapora così il successo in campionato e sale a 22 punti, sorpassando in classifica proprio il Lille, che resta a 20 e chiude pure in dieci uomini per il rosso diretto a Verdonk al 93’.



METZ-NIZZA 2-1

Il Nizza visita il Metz allo Stade Saint-Symphorien, struttura in cui sono i rossoneri a segnare l’1-0 al 35’ con Mohamed-Ali Cho, su assist di Vanhoutte. I padroni di casa non si lasciano però abbattere e al 53’ pareggiano i conti con il rigore trasformato da Hein. I granata non si fermano e all’84’ trovano pure il 2-1: a segnare questa volta è Diallo, su assist di Gbamin. È il gol che decide la disputa e che porta il Metz a centrare il terzo successo consecutivo, salendo a 11 punti. Il Nizza incassa invece il secondo ko e rimane a 17 punti.



ANGERS-AUXERRE 2-0

Lo Stade Raymond-Kopa ospita il match Angers-Auxerre, gara che vede la prima frazione chiudersi a reti bianche. A sbloccare il risultato è allora l’autogol di Akpa al 71’, con i padroni di casa che allungano poi sul 2-0 con Peter all’87’ e chiudono così ogni discorso. I bianconeri tornano alla vittoria e salgono a 13 punti, mentre l’Auxerre resta ultimo, con soli 7 punti conquistati fin qui.



LORIENT-TOLOSA 1-1

Lorient e Tolosa si sfidano allo Stade de Moustoir, dove sono i padroni di casa ad aprire le marcature sul finire di primo tempo. L’arbitro assegna infatti un calcio di rigore per un fallo di Sidibe in area e Pagis trasforma il penalty nell’1-0 al 45’. Proprio Sidibe si rifà però al 65’, sempre su calcio di rigore: il Tolosa pareggia infatti dagli undici metri e torna in partita. Nel finale non succede però più nulla, con il pareggio che porta il Tolosa a 16 punti e il Lorient a 10.