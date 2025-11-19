Norvegia, Schjelderup condannato a 14 giorni di prigione per la condivisione di un video hot con minori

Pena sospesa e un anno di libertà vigilata per l'attaccante del Benfica che ha ammesso la propria colpevolezzadi Redazione
© Getty Images
Andreas Schjelderup è stato condannato in Danimarca a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale e a un anno di libertà vigilata per aver condiviso un video sessualmente esplicito che coinvolgeva minori. Dichiarandosi colpevole, il 21enne attaccante del Benfica ha ammesso di aver fatto uno "scherzo di cattivo gusto" di cui si è profondamente pentito.
L'ex giocatore della squadra danese del Nordsjaelland e ora attaccante alla corte di José Mourinho, ha ammesso durante l'udienza a Copenaghen di aver condiviso su Snapchat un video sessualmente esplicito di 27 secondi che coinvolgeva minori. Schjelderup ha etichettato il suo errore "come uno scherzo di cattivo gusto" a quattro amici, secondo il quotidiano Verdens Gang. Il tribunale danese ha emesso una pena più mite di quella richiesta dall'accusa, che aveva chiesto 20 giorni di reclusione.
Durante l'udienza, Schjelderup ha espresso sincero rimorso. Ha dichiarato di aver rimosso il video non appena un amico gli ha fatto notare che il suo contenuto era illegale. Il calciatore era in panchina domenica a San Siro quando la Norvegia ha travolto 4-1 l'Italia, qualificandosi per la prima volta dal 1998 alla fase finale del Mondiale 2026.