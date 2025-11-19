Norvegia, Schjelderup condannato a 14 giorni di prigione per la condivisione di un video hot con minori

Durante l'udienza, Schjelderup ha espresso sincero rimorso. Ha dichiarato di aver rimosso il video non appena un amico gli ha fatto notare che il suo contenuto era illegale. Il calciatore era in panchina domenica a San Siro quando la Norvegia ha travolto 4-1 l'Italia, qualificandosi per la prima volta dal 1998 alla fase finale del Mondiale 2026.