Atalanta, Palladino: "Mi è piaciuta reazione nella ripresa, ripartiamo da lì"

"Rimpianto per il primo tempo e soddisfazione per il secondo tempo": e' l'analisi di Raffaele Palladino, dopo la partita a Napoli. "Siamo partiti contratti, e' stato demerito nostro. Ma abbiamo avuto poco tempo per lavorare - ha detto il tecnico alla sua prima alla guida dell'Atalanta - Ma mi piace la reazione del secondo tempo: ci sono dei valori, tecnici, fisici e umani. Dobbiamo lavorare e ripartire da li'". Palladino ha ribadito che tra il suo subentro a Juric e le assenze per le nazionali, "abbiamo avuto davvero poco tempo per lavorare insieme. Ho provato a far passare piu' concetti possibili, ora dovremo lavorare ancora". Palladino ha ammesso che nel secondo tempo l'Atalanta ha goduto "del peso in attacco di Scamacca" e ha elogiato la cultura del lavoro dei suoi giocatori. "Sono dei 'soldati', hanno una grande serieta' e una grande voglia di uscire da questa situazione".