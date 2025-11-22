Logo SportMediaset

Atletica: assoluti indoor 2026 ad Ancona, il cross a Selinunte

22 Nov 2025 - 23:06

Gli assoluti indoor ad Ancona, i campionati italiani di cross tra i tempi di Selinunte: sono queste le sedi decise dalla federatletica, il cui consiglio federale si e' riunito al centro di preparazione olimpica 'Bruno Zauli' di Formia in una giornata che ha celebrato anche i settant'anni della scuola nazionale di Atletica Leggera. Gli assoluti indoor (comprese le prove multiple) si terranno nel weekend del 28 febbraio-1° marzo, al PalaCasali di Ancona, impianto che ospiterà altri tre eventi come i tricolori Juniores e Promesse il 7-8 febbraio, i tricolori Allievi il 14-15 febbraio, quelli Master il 5-8 marzo. Sarà invece il Palaindoor di Padova a ospitare il 21-22 febbraio i campionati italiani giovanili di prove multiple (Allievi, Juniores, Promesse). Novità per la Festa del Cross, anticipata a febbraio: i campionati italiani di corsa campestre si terranno in Sicilia, tra i templi del Parco Archeologico di Selinunte, in provincia di Trapani, nelle giornate del 21 e 22 febbraio. Assegnati anche i Campionati italiani invernali di lanci a Mariano Comense (28 febbraio-1 marzo), i Tricolori di cross master a Rocca di Papa (8 febbraio), i Tricolori dei 50 km su strada a Porto Recanati (21 febbraio). Per i Mondiali a squadre di marcia che saranno ospitati da Brasilia il 12 aprile con le nuove distanze della mezza maratona e maratona introdotte ufficialmente dal 2026, già selezionati i marciatori Antonella Palmisano, Massimo Stano, Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni e Nicole Colombi.

