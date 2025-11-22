Paul Pogba torna in campo: esordio con il Monaco dopo 26 mesi di calvario

Paul Pogba pronto all'esordio col Monaco dopo 26 mesi di stop. La rinascita dopo la squalifica doping e i tanti infortunidi Stefano Fiore
L'attesa è finita. Paul Pogba vede finalmente la luce in fondo al tunnel. A 32 anni e a ben 26 mesi dalla sua ultima apparizione ufficiale (3 settembre 2023 in Empoli-Juventus), il centrocampista francese è pronto a rinascere calcisticamente. L'appuntamento è fissato alle 19:00 a Rennes, dove Pogba - inserito tra i convocati - potrà fare il suo esordio con la maglia del Monaco e la sua prima apparizione assoluta in Ligue 1.
Pogba ha dovuto affrontare un periodo nerissimo, iniziato nel novembre 2022. Tormentato dagli infortuni, Pogba decise di utilizzare integratori contenenti DHEA (un precursore del testosterone) su consiglio di un cosiddetto guru di Miami, senza consultare lo staff medico della Juventus.
A giugno, da parametro zero, Pogba ha firmato con il Monaco un contratto da 320.000 euro lordi al mese, circa la metà di quanto percepiva a Torino. Per prepararsi al rientro, ha scelto di vivere vicino al centro sportivo La Turbie per seguire un programma di allenamento graduale e meticoloso, supervisionato dal capo fisioterapista Jerome Palestri, mirato a prevenire nuovi infortuni muscolari. Questa sembra la volta buona, dopo che l'esordio sembra dovesse avvenire tre settimane fa contro il Paris Fc ma un nuovo problema alla caviglia aveva nuovamente rinviato tutto.