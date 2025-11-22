Paul Pogba torna in campo: esordio con il Monaco dopo 26 mesi di calvario

L'attesa è finita. Paul Pogba vede finalmente la luce in fondo al tunnel. A 32 anni e a ben 26 mesi dalla sua ultima apparizione ufficiale (3 settembre 2023 in Empoli-Juventus), il centrocampista francese è pronto a rinascere calcisticamente. L'appuntamento è fissato alle 19:00 a Rennes, dove Pogba - inserito tra i convocati - potrà fare il suo esordio con la maglia del Monaco e la sua prima apparizione assoluta in Ligue 1.