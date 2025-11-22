Rugby: l’Italia chiude le Quilter Nations Series battendo il Cile

Reduce dal ko con il Sudafrica, che aveva fatto seguito alla bella vittoria contro l’Australia, l’Italia si presenta in campo a Marassi per il terzo e ultimo test match che la vede impegnata nelle Quilter Nations Series. A Genova, il Ct Gonzalo Quesada sceglie di cambiare ben dieci giocatori del XV titolare che aveva affrontato pochi giorni fa gli Springboks a Torino. A spiccare contro il Cile è soprattutto il rientro del capitano Lamaro, con Belloni che torna invece a vestire la maglia dell’Italia dal primo minuto dopo il Tour Estivo e Ruzza chiamato a giocare la sua prima partita stagionale da titolare: inizialmente in panchina gli esordienti Opoku e Todaro, mentre assenti sono Riccioni e Varney. A prendersi subito la luce dei riflettori è allora Capuozzo, autore della meta che stappa l’incontro al 12’. Da Re trasforma poi il calcio seguente, cui aggiunge il piazzato che porta l’Italia sul 10-0 al 24’. Sempre il numero 10 azzurro colpisce poi un palo al 31’ con un kick dalla lunga distanza, mentre Di Bartolomeo realizza la meta che fa salire l’Italrugby sul 15-0 al 35’.