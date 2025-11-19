CR7, cena di gala alla Casa Bianca con Donald Trump: già virale il selfie con Musk

Il campione portoghese faceva parte della delegazione che ha accompagnato Mohammed bin Salamandi Redazione
Quella di ieri è stata una serata decisamente speciale per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha cenato alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il motivo? CR7 faceva parte della delegazione che ha accompagnato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salaman in visita negli States.
Accompagnato dalla compagna Georgina Rodriguez, l'attaccante dell'Al-Nassr ha avuto il privilegio di sedersi al tavolo principale nella Sala Est della White House. L'incontro, però, non è stato speciale solo per Ronaldo. Trump nel suo discorso ha infatti sottolineato tutta l'emozione del figlio Barron, da sempre grande ammiratore del portoghese. Tra gli altri invitati alla cena di gala c'erano anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, Tim Cook (amministratore delegato di Apple) ed Elon Musk, con cui CR7 ha anche scattato un selfie di gruppo.