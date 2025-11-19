Pogback: dopo la squalifica e gli infortuni il francese è pronto all'esordio con il Monaco

Le condizioni di Pogba, soprattutto dopo il problema alla caviglia che l'ha obbligato a rimandare l'esordio con i francesi, restano un tema sempre d'attualità in casa Monaco. Pocognoli, nonostante la prudenza necessaria in casi come quello dell'ex Juve e United, ha aperto alla possibilità di rivedere presto il francese in pianta stabile tra i convocati: "Parlare spesso di un singolo giocatore non è nella mia filosofia - ammette il tecnico - ma Paul ha uno status particolare, è normale parlarne". A maggior ragione dopo averlo rivisto lavorare in campo con il gruppo. "Lo spero ma - ricorda Pocognoli - l'ultima volta che l'ho detto si è fatto male di nuovo alla caviglia. Non farò previsioni. Tornerà quando sarà il momento. Quando è in campo vedo un uomo felice, concentrato sul rientro al massimo livello. Il mio ruolo è aiutarlo insieme allo staff. Solo rivederlo sorridere in campo sarebbe fantastico". Pocognoli ha poi sottolineato l'importanza del ritorno in campo dell'ex United per il Monaco: "Giocatori come Paul devono trasmettere qualcosa: al club, ai giovani, ai tifosi. Se sfruttata bene, la sua aura può fare la differenza".