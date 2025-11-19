Banane al posto dei fiori come addio: la confessione shock di un'ex giocatrice del Montpellier

"Dopo, quando siamo entrate nello spogliatoio, alcune nostre compagne di squadra ci hanno chiesto perché non avessimo ricevuto fiori... Alcune ragazze ci hanno riso sopra e poi una delle altre giocatrici si è avvicinata e ha dato delle banane a me e alla mia amica, dicendo: 'Ecco, prendi queste'... - ha denunciato la Fowler che però non ha fatto il nome dell'ex compagna - Non ricevere fiori era una cosa, ma essendo due delle sole sei ragazze di colore in squadra, ricevere delle banane non era qualcosa di cui potessi ridere e dimenticarmi. Ho cercato di giustificarlo in molti modi diversi... Ma se aggiungo le tante altre volte in cui nel club ci siamo sentiti in modo simile, è stato difficile considerarlo semplicemente un errore.