Monaco, Pogba torna in campo dopo oltre 26 mesi

Paul Pogba ha finalmente rimesso piede in campo dopo 26 mesi di autentico calvario, tra infortuni e squalifica per doping. Il centrocampista francese è entrato, tra gli applausi di tutto il pubblico, al minuto 85 del match di Ligue 1 tra Rennes e Monaco. Non un ritorno fortunato per l'ex Juve, che è uscito sconfitto per 4-1, anche se dopo il suo ingresso è arrivato il gol della squadra del Principato firmato da Biereth. I suoi primi palloni - un lancio lungo e un colpo di tacco - sono stati applauditi dal Roazhon Park. Al fischio finale, Pogba si è inginocchiato a lungo, con la fronte rivolta verso il campo, e poi ha ricevuto un'altra dimostrazione di affetto dai tifosi del Rennes durante un breve giro d'onore. L'ultima partita di Pogba era stata il 3 settembre 2023, in occasione di Empoli-Juventus.