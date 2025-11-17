Psg, prima udienza sul caso Mbappé: l'attaccante chiede oltre 240 milioni di danni

Il Psg e Kylian Mbappé alla resa dei conti: è cominciata nel primo pomeriggio di lunedì 17 novembre, con un'udienza di oltre tre ore presso il tribunale del lavoro, quella che si preannuncia una lunga battaglia legale tra il club parigino e l'attaccante francese, con al centro la turbolenta separazione dell'estate 2024. Gli avvocati di Mbappé hanno chiesto oltre 240 milioni di euro di danni, quelli del club hanno ribattuto con una richiesta da 180 milioni al giocatore. La giustizia sportiva, in due diversi gradi di giudizio, si era già schierata dalla parte di Mbappé, ma solo il verdetto del tribunale sarà vincolante: sarà pronunciato il 16 dicembre.