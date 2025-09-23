Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ligue 1
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
ligue 1

De Zerbi dopo il Psg: "Rappresentano il potere e a me non piace. Sono venuto a Marsiglia anche per batterli"

L'allenatore italiano dopo l'impresa contro l'OM: "Non cambia nulla per il futuro, sono solo tre punti"

23 Set 2025 - 09:20

Show del Marsiglia, show di Roberto de Zerbi. L'OM ieri ha battuto il Paris-Saint Germain per la prima volta dopo quasi 14 anni grazie al gol di Aguer - tra l'altro su errore di Chevalier proprio nella serata in cui Donnarumma, scaricato da Luis Enrique a favore dell'ex Lille, ha vinto il premio Yashin - con l'allenatore italiano capopopolo: nel finale del match si è preso un cartellino rosso subito dopo quello giallo, per proteste contro l'arbitro, dopo il successo è andato a esultare sotto la curva e infine ha rilasciato dichiarazioni di fuoco contro gli storici rivali.

"Ho detto a Pablo Longoria (dirigente del Marsiglia, ndr) che uno dei motivi per cui volevo venire ad allenare l'OM era per battere il Psg perché sono i più forti. Era un sogno perché rappresentano il potere, vincono da anni senza quasi nessun vero rivale, e a me il potere non piace, una cosa che non accetto. Quindi non vedevo l'ora che arrivasse questa serata" le parole di De Zerbi.

L'ex Sassuolo e Brighton, però, mantiene i piedi per terra in vista del prosieguo della stagione: "Per noi non cambia nulla, sono solo tre punti e una partita vinta".

Leggi anche

Chevalier sbaglia e condanna i suoi, PSG ko nel Classique. Proprio nella notte di Gigio...

de zerbi
psg
potere

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ligue 1

Pavard: "Inter migliore squadra d'Italia. Inzaghi? All'inizio credevo fosse matto"

Roberto De Zerbi

De Zerbi scatenato dopo il Psg: "Non mi piace il potere: sono venuto a Marsiglia anche per batterli"

Chevalier sbaglia e condanna i suoi, PSG ko nel Classique. Proprio nella notte di Gigio...

Marsiglia-Psg rinviata per i rischi del maltempo: polemiche sulla data di recupero

Il Lens travolge il Lille, altro tonfo del Nizza

Gianluigi Donnarumma

Campos spiega l'addio a Donnarumma: "Voleva cifre da vecchio Psg, ora la stella è il club"

Barcola avvisa la Dea, Psg a punteggio pieno ma Kvara va ko. Clamorosa rimonta Lille nel recupero

35

Pavard, esordio da sogno col Marsiglia: gol e ovazione del Velodrome

Pavard: "Inter migliore squadra d'Italia. Inzaghi? All'inizio credevo fosse matto"

I più visti di Calcio Estero

Mudryk, da flop milionario ad atleta olimpico? L'attaccante del Chelsea si dà all'atletica

MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

Real Madrid, Asencio a processo per la diffusione di video a sfondo sessuale

Kane da sballo: tripletta in casa dell'Hoffenheim e il Bayern continua a vincere

Mourinho vince alla prima con il Benfica

Valentin Carboni, crociato ko e stagione finita. Inter, addio ai 36 mln del riscatto?

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:05
Aston Villa-Monchi, storia finita: manca solo l'ufficialità
Ford GT Heritage Edition 2019
10:03
Ford GT Heritage Edition 2019
Gare da Film: Rush
10:03
Gare da Film: Rush
My Dacia Road, Episodio 2: Val di Non, Trentino
10:02
My Dacia Road, Episodio 2: Val di Non, Trentino
I Signori dell'Auto: Marcello Gandini
10:02
I Signori dell'Auto: Marcello Gandini