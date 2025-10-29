Ligue 1: pareggia il Psg, crollo Lens. Marsiglia e Lione sognano la vetta

LORIENT-PSG 1-1

Proseguono i problemi del Psg, che ha vinto "solo" sei gare in dieci giornate di Ligue 1 e si ferma anche col Lorient. Luis Enrique e i suoi faticano in trasferta, complice una formazione sperimentale. Davanti c'è Mbaye con Dembelé e Doué, mentre il giovane Ndjantou completa la mediana con Zaire-Emery e Mayulu. La difesa del Lorient blocca così la capolista e, addirittura, la prima chance è dei padroni di casa: bene Chevalier su Mvuka. L'unico giocatore all'altezza della situazione nel primo tempo del Psg è Nuno Mendes, che si rende pericoloso di testa: para Mvogo, che salva anche su Mbaye. Nella ripresa Luis Enrique inserisce subito il duo Vitinha-Joao Neves, e il Psg cambia passo. Bastano quattro minuti per il gol di Nuno Mendes, caparbio nel segnare col suo secondo tentativo. Il vantaggio dura però solo due minuti, perché Igor Silva si trova tutto solo davanti a Chevalier e insacca l'1-1 al 51'. Mvogo salva ancora su Mendes, chances anche per Barcola e Vitinha. Non c'è però la mira giusta per il Psg, che si ferma sull'1-1 col Lorient. Luis Enrique e i suoi salgono così a 21 punti, padroni di casa a quota 9 e terzultimi.

NIZZA-LILLE 2-0

Il Lille domina nel gioco e nel possesso palla, il Nizza… vince: è 2-0 per i padroni di casa all'Allianz Riviera. Ci provano subito i rossoneri, ma il Lille risponde con Gouveia e inizia a costruire la sua fitta ragnatela di passaggi. I Dogues vengono però puniti dall'errore di Bodart, che causa un rigore: Diop trasforma col "cucchiaio". Prosegue dunque la spinta degli ospiti, che si costruiscono due chances per il pari e le sprecano. La musica non cambia nella ripresa, con un Lille al 70% di possesso palla e l'ingresso di Giroud. I Dogues fanno la partita e il Nizza segna, grazie alla prima rete francese di Isak Jansson: l'attaccante chiude i giochi all'87' e sfiora anche la doppietta. Vittoria per i rossoneri dunque, che agganciano proprio il Lille a 17 punti.



METZ-LENS 2-0

Clamoroso tonfo del Lens, che spreca la chance di portarsi in vetta alla Ligue 1: è 2-0 contro il Metz, ultimo in classifica. I Sang et Or spingono subito con Edouard e Thauvin, ma Fischer salva tutto. La linea difensiva del Metz reagisce bene alle sollecitaizoni e, dopo la mezz'ora, è dominio per i padroni di casa: Diallo e Tsitaishvili sfiorano la rete, grande chance anche per Kouao. Nella ripresa entra in scena Risser, portiere del Lens, che evita la rete di Diallo. I giallorossi affondano poi definitivamente all'87', quando l'ex Roma Abdulhamid causa il rigore del vantaggio: Hein trasforma ed è 1-0. Proprio quest'ultimo raddoppia al 92' e si fa espellere, dimenticandosi di essere già ammonito ed esultando togliendosi la maglia. Vince comunque 2-0 il Metz, che sale a 5 punti: -4 dalla zona-playout, mantenendosi ultimo. Lens fermo a quota 19 punti, interrompendo una striscia di tre successi consecutivi.



LE HAVRE-BREST 1-0

Vittoria pesantissima per il Le Havre, che scala la classifica della Ligue 1 portandosi a 12 punti e a +3 sulla terzultima. Spingono subito i padroni di casa, bloccati da Majecki, ma il Brest reagisce: Diaw salva su Ajorque e Tousart. Siamo al 40', invece, quando il Le Havre si vede annullare il vantaggio: Ebonog insacca da due passi, ma c'è fuorigioco. Nella ripresa Ajorque si divora il vantaggio per il Brest, che viene punito al 73': Sanganté svetta altissimo, anticipa Tousart e insacca di testa. Vince dunque il Le Havre, che inguaia il Brest: la rivelazione della scorsa Champions, infatti, è nel gruppetto delle terzultime a quota 9 punti.