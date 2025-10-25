Ligue 1: il Psg vince e mette pressione al Marsiglia

Luis Enrique e i suoi sconfiggono 3-0 il Brest, decisivo Hakimi con una doppietta. Sorpassato momentaneamente De Zerbi
© Getty Images
La 9a giornata della Ligue 1, che si era aperta col successo del Nantes sul Paris FC, prosegue con la vittoria del Psg. Luis Enrique fa turnover dopo la Champions, ma i suoi sconfiggono 3-0 un Brest molto accorto difensivamente grazie ad Hakimi (doppietta) e Doué, subentrato e in gol al 95'. Ecco dunque il sorpasso momentaneo sull'OM: 20 punti contro i 18 di De Zerbi. Forti polemiche per il rigore concesso al Brest e sbagliato da Del Castillo.
BREST-PSG 0-3
Ritrova la vittoria il Psg, che sconfigge 3-0 il Brest e torna a sorridere in trasferta. Luis Enrique lascia tanti big a riposo, con Mayulu punta e la chance per Lee Kang-In e Lucas Hernandez: partono dalla panchina Dembelé, Doué, Marquinhos e Nuno Mendes. Gli ospiti si trovano di fronte una formazione molto organizzata, che lascia completamente a loro la gestione della palla e si chiude a riccio. Nei primi venti minuti il Psg ottiene l'82% di possesso palla e nella prima mezz'ora il Brest, che crea la prima chance con Mboup, completa solo 46 passaggi. L'equilibrio si spezza dopo 28' d'assedio, con la gran palla di Vitinha per Hakimi: l'ex Inter, capitano quest'oggi, insacca con un rasoterra. Passano dieci minuti ed ecco anche il 2-0, firmato sempre dall'esterno marocchino: lunga azione, avviata da Kvara, e doppietta. Nella ripresa ecco l'episodio più discusso, con un rigore inizialmente negato e poi concesso. Il Var richiama l'arbitro, che non sembra voler cambiare idea sul presunto mani di Lee Kang-In e concede il corner, salvo poi cambiare idea dopo due minuti. Pignard va a rivederla al monitor e concede il penalty, molto dubbio: il sudcoreano sembra toccare più col volto, che col braccio. Sul dischetto va Del Castillo che, incredibilmente, scivola e calcia alle stelle. Si resta così sul 2-0 e il Psg mantiene il controllo totale del match, colpendo un palo e trovando il tris al 95'. Lo segna Doué, che subentra e mette il suo sigillo su un match già chiuso. Luis Enrique e i suoi salgono così a 20 punti, Brest fermo a quota nove.