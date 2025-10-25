Ligue 1: il Psg vince e mette pressione al Marsiglia

BREST-PSG 0-3

Ritrova la vittoria il Psg, che sconfigge 3-0 il Brest e torna a sorridere in trasferta. Luis Enrique lascia tanti big a riposo, con Mayulu punta e la chance per Lee Kang-In e Lucas Hernandez: partono dalla panchina Dembelé, Doué, Marquinhos e Nuno Mendes. Gli ospiti si trovano di fronte una formazione molto organizzata, che lascia completamente a loro la gestione della palla e si chiude a riccio. Nei primi venti minuti il Psg ottiene l'82% di possesso palla e nella prima mezz'ora il Brest, che crea la prima chance con Mboup, completa solo 46 passaggi. L'equilibrio si spezza dopo 28' d'assedio, con la gran palla di Vitinha per Hakimi: l'ex Inter, capitano quest'oggi, insacca con un rasoterra. Passano dieci minuti ed ecco anche il 2-0, firmato sempre dall'esterno marocchino: lunga azione, avviata da Kvara, e doppietta. Nella ripresa ecco l'episodio più discusso, con un rigore inizialmente negato e poi concesso. Il Var richiama l'arbitro, che non sembra voler cambiare idea sul presunto mani di Lee Kang-In e concede il corner, salvo poi cambiare idea dopo due minuti. Pignard va a rivederla al monitor e concede il penalty, molto dubbio: il sudcoreano sembra toccare più col volto, che col braccio. Sul dischetto va Del Castillo che, incredibilmente, scivola e calcia alle stelle. Si resta così sul 2-0 e il Psg mantiene il controllo totale del match, colpendo un palo e trovando il tris al 95'. Lo segna Doué, che subentra e mette il suo sigillo su un match già chiuso. Luis Enrique e i suoi salgono così a 20 punti, Brest fermo a quota nove.