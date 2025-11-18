Logo SportMediaset

LE PREVISIONI

Un derby in bianco: rischio nevicata durante Inter-Milan. L'ultima volta nel 2013

Secondo le previsioni meteo durante la stracittadina in programma domenica 23 alle 20:45 il Meazza potrebbe essere "imbiancato"

18 Nov 2025 - 23:26

In campo la temperatura sarà elevatissima, sugli spalti, forse, un po' meno. E questa volta non c'entra nessuno sciopero del tifo: Inter-Milan del 23 novembre alle 20:45 si potrebbe giocare sotto la neve.

Questo quanto riferiscono le previsioni meteo per il prossimo weekend: particolare attenzione alla giornata di domenica, quando dalle 19 sarebbero attesi fiocchi di neve dal cielo. Una naturale conseguenza di quanto si può già constatare in queste giornate a Milano e provincia: le temperature sono crollate all'improvviso, tanto da non escludere la possibilità di una nevicata. 

 Una possibilità che riporta alla mente la stracittadina del 24 febbraio 2013: in quel caso la neve, che scese copiosa in settimana e nella mattina del derby, si fermo a poche ore dal fischio d'inizio. La partita finì col punteggio di 1-1, decisa dalle reti di Stephan El Shaarawy per i rossoneri e di Ezequiel Schelotto per i nerazzurri. 

