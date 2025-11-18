Un derby in bianco: rischio nevicata durante Inter-Milan. L'ultima volta nel 2013

Questo quanto riferiscono le previsioni meteo per il prossimo weekend: particolare attenzione alla giornata di domenica, quando dalle 19 sarebbero attesi fiocchi di neve dal cielo. Una naturale conseguenza di quanto si può già constatare in queste giornate a Milano e provincia: le temperature sono crollate all'improvviso, tanto da non escludere la possibilità di una nevicata.