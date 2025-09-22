Pallone d'Oro, a Donnarumma il premio di miglior portiere

Il portiere del City incoronato come il miglior estremo difensore al mondo della passata stagione: parole di ringraziamento per la squadra ma non per il tecnico spagnolo
© italyphotopress
Gigio Donnarumma è il miglior portiere al mondo. Questo il verdetto che arriva nel corso della cerimonia per il Pallone d'Oro a Parigi, la città in cui l'ex Milan ha vinto tutto da protagonista con il Psg prima di essere messo alla porta da Luis Enrique. Ironia della sorte. Il portiere del City ha superato la concorrenza di Alisson, Courtois, Bounou e Sommer. Gigio si aggiudica questo premio per la seconda volta in carriera (la prima nel 2021) e succede ad Emiliano Martinez dell'Aston Villa.
Ora però il premio Yashin, consegnato da Gigi Buffon, sa di passaggio di testimone tra due leggendari portieri italiani e di rivincita per Gigio: "Grazie a tutti. Sono onorato di ricevere questo premio. Sono contentissimo delle mie prestazioni nella scorsa stagione. Ho ottenuto risultati incredibili anche grazie a tutta la squadra, tutti i miei ex compagni. E anche grazie a loro se sono qui stasera. Abbiamo fatto una stagione davvero formidabile", le parole di Gigio che, forse di proposito, "dimentica" di citare il suo ex allenatore tra i fautori della super annata con il Psg.
Ora la testa è rivolta alla sua nuova squadra: "Ora però sono concentrato sulla mia nuova avventura: ringrazio il Man City per questa opportunità. Abbiamo molti obiettivi e spero di riuscire a vincere trofei anche in Inghilterra". Poi Gigio chiude con i ringraziamenti alla famiglia: "Ringrazio infine la mia famiglia: mi siete stati sempre vicini. È grazie a voi se stasera sono qui".
Commenti (0)