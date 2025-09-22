Pallone d'Oro, a Donnarumma il premio di miglior portiere

Ora però il premio Yashin, consegnato da Gigi Buffon, sa di passaggio di testimone tra due leggendari portieri italiani e di rivincita per Gigio: "Grazie a tutti. Sono onorato di ricevere questo premio. Sono contentissimo delle mie prestazioni nella scorsa stagione. Ho ottenuto risultati incredibili anche grazie a tutta la squadra, tutti i miei ex compagni. E anche grazie a loro se sono qui stasera. Abbiamo fatto una stagione davvero formidabile", le parole di Gigio che, forse di proposito, "dimentica" di citare il suo ex allenatore tra i fautori della super annata con il Psg.