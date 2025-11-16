Logo SportMediaset

Calcio
NAZIONALE

Playoff Mondiale: tra le possibili avversarie dell'Italia anche due vecchi incubi

Ai playoff verso i Mondiali 2026 c'è il rischio di ritrovare Svezia e Macedonia, giovedì 20 novembre il sorteggio

di Marco Mugnaioli
16 Nov 2025 - 23:34

Ora è ufficiale: l'Italia deve passare dai playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026. Tra le possibili avversarie da affrontare a marzo, al momento, ci sono due vecchi incubi del passato: la Svezia e la Macedonia, quest'ultima potenziale avversaria in finale secondo le proiezioni attuali. Ma vediamo nel dettaglio regolamento e possibili sfidanti degli Azzurri. 

Mondiali 2026, giovedì il sorteggio dei playoff: la guida

 Ai playoff, che si giocheranno a marzo, parteciperanno tutte le seconde classificate dei dodici gironi di qualificazione più le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 tra coloro che non si saranno già garantite un pass diretto per il Mondiale o per i playoff attraverso il primo o secondo posto del girone di qualificazione. Il sorteggio giovedì 20 novembre alle ore 13, le 16 squadre saranno divise in quattro distinti percorsi di spareggio (A, B, C e D) e si sfideranno in semifinale e finale, entrambe in gara secca. Le quattro vincitrici voleranno in Messico, Canada e Stati Uniti.

Playoff Mondiali 2026, il regolamento

 Le sedici nazionali dei playoff vengono divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi vengono classificate in base al ranking Fifa di novembre 2025 (l'Italia sarà in prima fascia) nelle prime tre fasce, mentre le quattro "ripescate" tra le migliori vincitrici della Nations League andranno in quarta fascia. Per le semifinali il sorteggio abbinerà le squadre della prima fascia con quelle della quarta e quella della seconda con le nazionali della terza (le squadre di prima e seconda fascia giocheranno la semifinale in casa). Poi la vincitrice della sfida tra prima e quarta fascia affronterà la vincitrice della sfida tra seconda e terza fascia.

Italia, le possibili avversarie ai playoff

 La squadra di Gattuso (in prima fascia) disputerà la semifinale playoff in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League, che al momento sono: Romania, Svezia, Irlanda del Nord e una tra Galles e Macedonia del Nord (decisiva la sfida di martedì: ai macedoni, che hanno la miglior differenza reti, basterebbe un pari per arrivare secondi. La terza qualificata potrebbe trovare gli Azzurri). L'eventuale finale si giocherebbe invece con una delle squadre in seconda o terza fascia, che a oggi sono: Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Albania (seconda fascia) e Macedonia del Nord (se chiude seconda nel girone e vince la sua semifinale), Islanda, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo (terza fascia).

