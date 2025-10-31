Logo SportMediaset

Pogba, altro infortunio: ora il Monaco riflette sul futuro

L'ex Juventus doveva esordire domani contro il Paris FC ma un altro infortunio rimette nuovamente tutto in discussione

di Stefano Fiore
31 Ott 2025 - 14:57

Notizie preoccupanti in casa Monaco: secondo RMC Sport, Paul Pogba ha saltato la sessione di allenamento di questo pomeriggio a causa di un infortunio alla caviglia. Il centrocampista francese ha riportato il problema in un contrasto avvenuto nella seduta di allenamento di ieri.

Le conseguenze di questo infortunio vanno oltre l'assenza sul campo, che era stata in qualche modo annunciata nelle scorse ore dall'allenatore Pocognoli, contro il Paris Fc domani sera: la sua posizione all'interno della squadra monegasca sembra ora essere compromessa, aggiungendo incertezza sul suo futuro col Monaco che su di lui aveva investito tanto ma sin qui non ha mai potuto averlo a disposizione.

L'ultima partita di Pogba risale al 3 settembre 2025, con la maglia della Juventus. Poi la squalifica per doping, finita a marzo, la possibilità di tornare in Ligue 1, l'occasione Monaco e il sogno di un nuovo esordio. Questo nuovo infortunio rimette tutto in discussione.

