Antony: "Il Bayern mi voleva. Ho parlato con Kompany ma..."

Un retroscena clamoroso: Antony, l'esterno brasiliano pagato poco meno di 100 milioni dal Manchester United, oggi gioca per il Betis Siviglia, ma le cose potevano andare diversamente. A rivelarlo proprio il diretto interessato: "Il Bayern ha provato ad acquistarmi nelle ultime ore del mercato estivo. Kompany mi ha chiamato... abbiamo parlato, mi ha detto che è sempre stato un grande fan del mio stile di gioco". La trattativa però non è andata in porto visto che l'ex Ajax aveva già un accordo con il Betis, club che l'anno scorso l'ha rilanciato dopo un periodo buio a Manchester: "Avevo già dato la mia parola al Betis e non potevo tradirli. Il Betis per me significa felicità".