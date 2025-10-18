Ligue 1: super Greenwood, il Marsiglia travolge il Le Havre ed è in vetta. Lione ko

MARSIGLIA-LE HAVRE 6-2

La vetta del Marsiglia, che domina e travolge 6-2 il Le Havre, ha un nome e un cognome: Mason Greenwood. L'ex United toglie le castagne dal fuoco e regala un successo importantissimo a De Zerbi, che ringrazia anche Lloris degli ospiti, che dieci minuti dopo il gol di Kechta (24') si fa espellere per fallo di mano e lascia i suoi in inferiorità numerica. In più, provoca il rigore dell'1-1 trasformato proprio dall'inglese, che poi si prende letteralmente la scena nella seconda metà della ripresa: nel giro di 9 minuti, tra il 67' e il 76', segna altri tre gol chiudendo la gara con un poker: prima su assist di Paixao, poi sono Vaz e l'ex Inter Pavard a metterlo nelle condizioni di firmare il 4-1 che manda in archivio la partita. Nel finale, c'è spazio per altri gol: tre in cinque minuti, con proprio i nuovi entrati in campo Vaz (88') e Murillo (93') a rendere ancora più rotondo il successo di De Zerbi. In mezzo, il momentaneo 5-2 di Touré che serve solo per le statistiche. Gioisce il Marsiglia, sorride De Zerbi: l'OM guarda tutti dall'alto verso il basso, super Psg compreso.