Ligue 1: super Greenwood, il Marsiglia travolge il Le Havre ed è in vetta. Lione ko

De Zerbi vince 6-2 con quattro gol dell'ex United: è sorpasso al Psg. L'OL cade sul campo del Nizza
© IPA
La Ligue 1 ha una nuova capolista: è il Marsiglia di De Zerbi, che travolge 6-2 il Le Havre e scavalca il Psg fermato sul 3-3 dallo Strasburgo. L'OM va sotto dopo il gol di Kechta, poi Lloris lascia gli ospiti in dieci e i padroni di casa rimontano grazie ad un super Greenwood, autore di un poker (rigore al 35', 67', 72' e 76'). Non ne approfitta, invece, il Lione, che perde 3-2 in casa del Nizza. Angers-Monaco finisce 1-1.
MARSIGLIA-LE HAVRE 6-2
La vetta del Marsiglia, che domina e travolge 6-2 il Le Havre, ha un nome e un cognome: Mason Greenwood. L'ex United toglie le castagne dal fuoco e regala un successo importantissimo a De Zerbi, che ringrazia anche Lloris degli ospiti, che dieci minuti dopo il gol di Kechta (24') si fa espellere per fallo di mano e lascia i suoi in inferiorità numerica. In più, provoca il rigore dell'1-1 trasformato proprio dall'inglese, che poi si prende letteralmente la scena nella seconda metà della ripresa: nel giro di 9 minuti, tra il 67' e il 76', segna altri tre gol chiudendo la gara con un poker: prima su assist di Paixao, poi sono Vaz e l'ex Inter Pavard a metterlo nelle condizioni di firmare il 4-1 che manda in archivio la partita. Nel finale, c'è spazio per altri gol: tre in cinque minuti, con proprio i nuovi entrati in campo Vaz (88') e Murillo (93') a rendere ancora più rotondo il successo di De Zerbi. In mezzo, il momentaneo 5-2 di Touré che serve solo per le statistiche. Gioisce il Marsiglia, sorride De Zerbi: l'OM guarda tutti dall'alto verso il basso, super Psg compreso.
NIZZA-LIONE 3-2
Il Lione non riesce a prendersi la vetta della classifica e, anzi, perde 3-2 sul campo del Nizza. Primo tempo pirotecnico, visto che al 5' Bard regala già il vantaggio ai padroni di casa, mentre prima della mezz'ora di gioco Sulc pareggia per l'OL. L'1-1 dura tuttavia appena 6 minuti, poi Diop sfrutta l'assist dell'ex Sassuolo Boga per riportare in vantaggio la squadra di Haise. Nella ripresa, gli ospiti hanno subito l'occasione per il 2-2, ma Maitland-Niles sbaglia il calcio di rigore e due minuti dopo arriva persino il 3-1, con Boudaoui che fa passare il Nizza dal possibile pareggio al doppio vantaggio. Il gol che può riaprire la partita arriva troppo tardi: Sulc firma la doppietta, ma segna al 95' e non c'è tempo per trovare il 3-3.
ANGERS-MONACO 1-1
Finisce 1-1 tra Angers e Monaco, con il match che si decide soltanto nell'ultimo quarto d'ora di gioco. La squadra del Principato passa in vantaggio al 72' con il solito Balogun su assist dell'ex Liverpool Minamino, ma all'85' Cherif evita il ko ai padroni di casa. Il Monaco non riesce a raggiungere lo Strasburgo e a portarsi a -1 dal Psg: terzo turno senza vittorie e 14 punti. L'Angers non si allontana nemmeno momentaneamente dalla zona retrocessione e resta a quota 6, con una sola vittoria in otto partite.