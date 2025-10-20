Logo SportMediaset

Psg, Luis Enrique: "Per quattro anni avete massacrato Donnarumma, ora tocca a Chevalier"

Il tecnico spagnolo in conferenza stampa si è schierato a fianco del suo nuovo portiere: "Amo il suo modo di giocare"

20 Ott 2025 - 21:53

Un'eredità pesante unita a qualche incertezza: è così che in soli due mesi Lucas Chevalier, nuovo portiere del Psg, è finito sul banco degli imputati. L'ex Lille è arrivato a Parigi con l'arduo compito di sostituire uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: Gigio Donnarumma. Dopo il Triplete nella passata stagione Gigio è diventato un eroe in Francia e il suo addio burrascoso ha lasciato strascichi che si sono riversati sul suo giovane erede. 

Luis Enrique si è sempre preso tutte le responsabilità per l'addio di Donnarumma. Il tecnico spagnolo nei giorni successivi all’esclusione di Gigio aveva giustificato la sua scelta impopolare dicendo che l'azzurro non incarnava al meglio la sua filosofia di gioco. Così è al suo posto è arrivato Chevalier che in queste prime giornate ha già fatto rimpiangere l'azzurro con qualche errore di troppo.

Ma Luis Enrique non rinnega la sua scelta: “Sono molto contento del rendimento di Chevalier, per noi resta la miglior opzione. Quando prendiamo un giocatore lo facciamo in una prospettiva di lungo periodo. Chavalier dimostra di avere molta personalità in allenamento e in partita", ha detto in conferenza stampa il tecnico spagnolo. Che poi ha tirato in ballo il paragone con il trattamento riservato dalla stampa francese a Donnarumma nei primi anni a Parigi: "Penso che dimenticate come per anni avete criticato Donnarumma. Io me lo ricordo perfettamente. Negli ultimi quattro anni lo avete massacrato. Anche prima che arrivassi io sulla panchina vedevo tutte le critiche contro Donnarumma”.

