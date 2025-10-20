Psg, Luis Enrique: "Per quattro anni avete massacrato Donnarumma, ora tocca a Chevalier"

Un'eredità pesante unita a qualche incertezza: è così che in soli due mesi Lucas Chevalier, nuovo portiere del Psg, è finito sul banco degli imputati. L'ex Lille è arrivato a Parigi con l'arduo compito di sostituire uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: Gigio Donnarumma. Dopo il Triplete nella passata stagione Gigio è diventato un eroe in Francia e il suo addio burrascoso ha lasciato strascichi che si sono riversati sul suo giovane erede.