Ligue 1: il Marsiglia trionfa nel Classique, Aguerd piega il Psg

Colpo dell’OM al Velodrome: De Zerbi si gode l’1-0 contro Luis Enrique e torna a -3 dalla vetta
È il Marsiglia ad aggiudicarsi il Classique che chiude la 5ª giornata di Ligue 1. Rinviato ieri a causa di un’allerta meteo, il match tra la squadra di De Zerbi e il Psg vede prevalere 1-0 la formazione del tecnico italiano (espulso), che infligge così la prima sconfitta ai parigini in questo campionato. A decidere la partita è un colpo di testa di Aguerd al 5’, su un’uscita alta sbagliata da Chevalier. L’OM sale quindi a 9 punti, a -3 dalla vetta.
Rinviato ieri a causa del maltempo, il Classique tra Marsiglia e Psg si trasforma di fatto in un Monday Night che chiude la quinta giornata di Ligue 1. Al Velodrome i Campioni d’Europa in carica si presentano con un attacco a due formato da Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos, mentre De Zerbi schiera Gouiri punta, con Greenwood e Paixao a sostegno nella linea offensiva del suo OM. Grandi assenti sono invece gli infortunati João Neves, Doué, Barcola e Dembélé. A prendersi la scena nei minuti iniziali è allora Aguerd, che approfitta di un grossolano errore di Chevalier in uscita e incorna di testa l’1-0 per il Marsiglia al 5’. Il Psg accusa il colpo e al 25’ rischia pure di subire un’altra rete: Gouiri libera il destro, ma la traversa stoppa la sua conclusione. Tre minuti più tardi è invece il guardalinee a negare la gioia personale a Emerson Palmieri: l’azzurro segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 60’ Rulli evita il pareggio parigino sul tiro potente di Hakimi, mentre nell’OM fa il suo ingresso in campo tra gli applausi dei tifosi Aubameyang. Il Psg torna a provarci nel finale con Vitinha, ma non riesce proprio a trovare la via del pareggio e il Classique lo vince quindi 1-0 il Marsiglia. La squadra di De Zerbi (espulso al 90' per proteste) sale così a 9 punti, accorciando a -3 dalla vetta. Il Psg resta infatti fermo a 12 punti (al pari di Monaco, Lione e Strasburgo), incassando la prima sconfitta in questa Ligue 1.
