Ligue 1: il Marsiglia trionfa nel Classique, Aguerd piega il Psg

Rinviato ieri a causa del maltempo, il Classique tra Marsiglia e Psg si trasforma di fatto in un Monday Night che chiude la quinta giornata di Ligue 1. Al Velodrome i Campioni d’Europa in carica si presentano con un attacco a due formato da Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos, mentre De Zerbi schiera Gouiri punta, con Greenwood e Paixao a sostegno nella linea offensiva del suo OM. Grandi assenti sono invece gli infortunati João Neves, Doué, Barcola e Dembélé. A prendersi la scena nei minuti iniziali è allora Aguerd, che approfitta di un grossolano errore di Chevalier in uscita e incorna di testa l’1-0 per il Marsiglia al 5’. Il Psg accusa il colpo e al 25’ rischia pure di subire un’altra rete: Gouiri libera il destro, ma la traversa stoppa la sua conclusione. Tre minuti più tardi è invece il guardalinee a negare la gioia personale a Emerson Palmieri: l’azzurro segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 60’ Rulli evita il pareggio parigino sul tiro potente di Hakimi, mentre nell’OM fa il suo ingresso in campo tra gli applausi dei tifosi Aubameyang. Il Psg torna a provarci nel finale con Vitinha, ma non riesce proprio a trovare la via del pareggio e il Classique lo vince quindi 1-0 il Marsiglia. La squadra di De Zerbi (espulso al 90' per proteste) sale così a 9 punti, accorciando a -3 dalla vetta. Il Psg resta infatti fermo a 12 punti (al pari di Monaco, Lione e Strasburgo), incassando la prima sconfitta in questa Ligue 1.