Tragedia in Serbia: l'allenatore Mladen Zizovic muore in panchina a 44 anni

Tragedia nel massimo campionato serbo. Mladen Zizovic, allenatore del Radnički 1923, è morto a 44 anni per un malore improvviso in panchinadi Stefano Fiore
© Da video
Dramma nel massimo campionato serbo, la Super Liga. Mladen Zizovic, allenatore del Radnički 1923, è morto all'età di 44 anni dopo essersi improvvisamente accasciato in panchina durante la partita contro il Mladost Lučani. Il malore è avvenuto al 22' del primo tempo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, per il tecnico non c'è stato nulla da fare. La notizia del decesso, confermata poche ore più tardi, ha portato all'immediata sospensione della partita.
Le immagini provenienti dallo stadio hanno mostrato scene strazianti di giocatori che crollano in campo e membri degli staff in lacrime, increduli per la tragedia. In una nota ufficiale, la Federcalcio della Serbia ha espresso "profonda tristezza e incredulità", definendo la sua scomparsa come "una perdita enorme per l'intera comunità calcistica".
Nato nel 1980, Zizovic era una figura molto rispettata nel calcio balcanico. Da calciatore aveva vestito le maglie di diversi club, tra cui Zrinjski Mostar e Banja Luka, collezionando anche quattro presenze con la nazionale della Bosnia ed Erzegovina. Dopo il ritiro, aveva guidato club come Radnik Bijeljina e Zrinjski, ottenendo successi anche in campo europeo. Aveva accettato la sfida del Radnički 1923 nel luglio 2025.