Tragedia in Serbia: l'allenatore Mladen Zizovic muore in panchina a 44 anni

Nato nel 1980, Zizovic era una figura molto rispettata nel calcio balcanico. Da calciatore aveva vestito le maglie di diversi club, tra cui Zrinjski Mostar e Banja Luka, collezionando anche quattro presenze con la nazionale della Bosnia ed Erzegovina. Dopo il ritiro, aveva guidato club come Radnik Bijeljina e Zrinjski, ottenendo successi anche in campo europeo. Aveva accettato la sfida del Radnički 1923 nel luglio 2025.