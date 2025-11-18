Inter, Darmian: "Questa squadra è come una famiglia"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Matteo Darmian ha raccontato cosa vuol dire, per lui, vestire la maglia dell'Inter. Queste le parole del calciatore nerazzurro: "Per me è come una famiglia, da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. È sempre un piacere e una grande responsabilità giocare in un club così grande. Posso dire che faremo sempre il massimo. Momento migliore in carriera? Se devo sceglierne uno, dico la vittoria del ventesimo Scudetto nel derby. Tutti sappiamo cosa ha rappresentato quella partita, la seconda stella, per il mondo Inter".