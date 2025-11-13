Logo SportMediaset

TURCHIA

Turchia, scandalo scommesse: squalificati 102 giocatori

Coinvolto anche il difensore del Galatasaray e della nazionale Eren Elmali

di Redazione
13 Nov 2025 - 15:13
© Getty Images

© Getty Images

La Federcalcio turca ha temporaneamente squalificato 102 giocatori per illeciti collegati allo scandalo scommesse che sta travolgendo il calcio locale. Gli interessati erano stati deferiti alla commissione disciplinare della federazione nell'ambito dell'inchiesta che ha portato in carcere 7 arbitri professionisti e il presidente dell'Eyupspor. 

Le squalifiche sono state comminate per un periodo compreso tra 45 giorni e un anno. Tra i coinvolti anche Eren Elmali, difensore del Galatasary e della nazionale turca, autore di 3 gol in 15 presenze stagionali e capace di collezionare già 20 gettoni con la nazionale dal suo esordio nel 2022. Elmali è stato squalificato per 45 giorni e salterà 7 partite, tra cui due di Champions League e il derby col Fenerbahce. Il suo compagno di squadra e difensore centrale della nazionale turca Under 21, Metehan Baltaci, è stato invece sospeso per nove mesi.

Elmali, quando il suo nome era comparso nella lista dei deferiti, si era difeso sostenendo che le scommesse che lo riguardano risalgono a quasi 5 anni fa e che non coinvolgono la squadra in cui giocava all'epoca.

