Turchia, scandalo scommesse: squalificati 102 giocatori

Le squalifiche sono state comminate per un periodo compreso tra 45 giorni e un anno. Tra i coinvolti anche Eren Elmali, difensore del Galatasary e della nazionale turca, autore di 3 gol in 15 presenze stagionali e capace di collezionare già 20 gettoni con la nazionale dal suo esordio nel 2022. Elmali è stato squalificato per 45 giorni e salterà 7 partite, tra cui due di Champions League e il derby col Fenerbahce. Il suo compagno di squadra e difensore centrale della nazionale turca Under 21, Metehan Baltaci, è stato invece sospeso per nove mesi.