Sarà un Barcellona-Real Madrid bollente: le cinque curiosità del Clasico di scena su Rete 4

Il Clasico però calza a pennello: Vinicius e compagni sono chiamati a ricompattarsi per evitare l'umiliazione di vedersi alzare 'in faccia' lo scudetto da parte degli odiati rivali. L'unico modo però è vincere dato che ai blaugrana basta appena un punto per festeggiare. Sarà battaglia anche a suon di cartellini rossi: nella storia ne sono volati ben 34 in una sfida mai banale. Le curiosità sul Real-Barcellona sono tante: scopriamole nel post che segue! Senza dimenticare di collegarsi domenica sera su Rete4 a partire dalle ore 20,45: lo spettacolo è assicurato.