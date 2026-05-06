Sarà un Barcellona-Real Madrid bollente: le cinque curiosità del Clasico di scena su Rete 4
Il Clasico non delude mai: con un punto i catalani possono vincere lo scudetto
Il grande calcio è pronto a tornare sulle reti Mediaset. Sarà Rete4 a ospitare il big match della Liga tra Barcellona e Real Madrid in programma domenica prossima (il 10 maggio), al Camp Nou. Un match mai banale a cui le due squadre arrivano in momenti diametralmente opposti. Se i blaugrana sono a un passo dalla Liga (comandano il campionato con 11 punti di vantaggio proprio sui Blancos a quattro giornate dal termine), il clima è ben diverso in casa Real. Dalle polemiche per le vacanze di Mbappé al presunto scontro tra Rudiger e Carreras con tanto di schiaffo: la temperatura è bollente.
Il Clasico però calza a pennello: Vinicius e compagni sono chiamati a ricompattarsi per evitare l'umiliazione di vedersi alzare 'in faccia' lo scudetto da parte degli odiati rivali. L'unico modo però è vincere dato che ai blaugrana basta appena un punto per festeggiare. Sarà battaglia anche a suon di cartellini rossi: nella storia ne sono volati ben 34 in una sfida mai banale. Le curiosità sul Real-Barcellona sono tante: scopriamole nel post che segue! Senza dimenticare di collegarsi domenica sera su Rete4 a partire dalle ore 20,45: lo spettacolo è assicurato.