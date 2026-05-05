Real, Mbappé risponde alle critiche: "Impegno e lavoro sempre al top"

Dopo le polemiche causate per il viaggio a Cagliari e le indiscrezioni su uno scollamento con lo spogliatoio del Real Madrid, l'entourage di Mbappé ha rilasciato una dichiarazione ad AFP: "Una parte delle critiche si basa su un'eccessiva interpretazione di elementi legati a un periodo di recupero strettamente supervisionato dal club. Questo non corrisponde alla realtà dell'impegno e del lavoro che Kylian svolge quotidianamente per il bene della squadra".