Liga, Barcellona vicino alla festa: il titolo può arrivare nel Clasico col Real

Non solo l’Inter, anche il Barcellona è un passo dalla vittoria del campionato (sarà il numero 28) e potrebbe festeggiare già oggi. Grazie alla vittoria di ieri sera contro l’Osasuna firmata Lewandowski e Ferran Torres, i blaugrana hanno infatti 14 punti di vantaggio sul Real Madrid a quattro giornate dalla fine e quindi se oggi i Blancos non dovessero battere i cugini blaugrana dell’Espanyol, Yamal e compagni sarebbero matematicamente campioni.