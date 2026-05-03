Liga, Barcellona vicino alla festa: il titolo può arrivare nel Clasico col Real
Grazie alla vittoria di ieri i blaugrana hanno 14 punti di vantaggio sui Blancos e potrebbero festeggiare anche oggi grazie… all’Espanyol
Non solo l’Inter, anche il Barcellona è un passo dalla vittoria del campionato (sarà il numero 28) e potrebbe festeggiare già oggi. Grazie alla vittoria di ieri sera contro l’Osasuna firmata Lewandowski e Ferran Torres, i blaugrana hanno infatti 14 punti di vantaggio sul Real Madrid a quattro giornate dalla fine e quindi se oggi i Blancos non dovessero battere i cugini blaugrana dell’Espanyol, Yamal e compagni sarebbero matematicamente campioni.
Campioni grazie… ai cugini, ma c’è uno scenario che stuzzica ancora di più i tifosi del Barcellona. La prossima giornata è infatti in programma al Camp Nou il Clasico contro gli eterni rivali (in diretta il prossimo 10 maggio alle 21 su Rete 4) e se oggi il Real dovesse vincere, al Barça basterebbe anche un pareggio per chiudere i conti proprio contro i Blancos.
In caso di mancato successo del Real e quindi di vittoria del titolo oggi, si profila invece un altro scenario che rischia di diventare un momento simbolico e umiliante per i Blancos: se il Barcellona dovesse arrivare alla sfida già campione, uno dei temi più discussi in Spagna è infatti la possibilità del cosiddetto ‘pasillo de honor’, la tradizionale passerella d’onore con cui la squadra avversaria rende omaggio ai nuovi campioni.
Un gesto che, secondo alcune indiscrezioni riportate da El Chiringuito, il Real Madrid non sarebbe intenzionato a concedere, anche per le tensioni legate alle polemiche arbitrali e al caso Negreira.