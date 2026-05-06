Bove, che fatica il ritorno in campo nella B inglese: "Speravo che fosse più facile"

Edoardo Bove affida ai social un primo piccolo bilancio della sua seconda vita in campo. Dopo il malore con arresto cardiaco del dicembre del 2024 e il successivo impianto di un defibrillatore sottocutaneo, l'ex Fiorentina è tornato in campo con la maglia del Watford nella Championship inglese (campionato in cui è gli è stato consentito giocare a differenza dell'Italia, ndr) collezionando otto presenze e un gol ma non nasconde le difficoltà: "Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto - ha scritto il centrocampista - Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata".