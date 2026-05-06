Tennis, Cobolli: "Non sono ossessionato dal raggiungere la top 10"

"Ho giocato 4 anni con Beccalossi, aveva un carattere solare e a noi giovani voleva bene. Era un genio del calcio, aveva tanto talento. Forse la continuità non era il suo forte, ma ha fatto innamorare tantissimi interisti". Così Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter, ricorda Evaristo Beccalossi scomparso oggi all'età di 69 anni. "Era un ragazzo rispettoso, faceva giocate incredibili come l'intesa con Altobelli. Ai tifosi interisti piacciono questi giocatori, come Beccalossi, Mariolino Corso e Recoba. Toccava il cuore per il suo modo di giocare e stare in campo", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. "Nella chat dei campioni del Mondo 1982 ci sono state tante belle parole per Beccalossi, anche da ex avversari come Gentile e Bruno Conti", ha rivelato Bergomi. "Oggi siamo alla ricerca di giocatori di talento, lui negli ultimi anni accompagnava la nazionale U19 con il ct Bollini e lo ha fatto con entusiasmo fino all'ultimo", ha concluso Bergomi.