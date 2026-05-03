Liga, il Real Madrid vince in casa dell'Espanyol, festa rimandata per il Barcellona

ESPANYOL-REAL MADRID 0-2

Missione compiuta per il Real Madrid, che vince ed evita la festa anticipata del Barcellona. I blaugrana potrebbero festeggiare il titolo proprio nel Clasico di settimana prossima, qualora ottenessero un pari o una vittoria, mentre il successo delle merengues prorogherebbe ancora la conquista del campionato da parte degli odiati rivali. La vittoria del Real Madrid, un autorevole 2-0 sull'Espanyol, matura nella ripresa e dopo un primo tempo equilibrato. Catalani subito vicini alla rete in due occasioni, poi ecco il palo di Vinicius Junior e l'infortunio di Mendy a risvegliare il Real Madrid. El Hilali rischiava il rosso al 25', venendo "salvato" dal Var, e il match restava equilibrato: chances per Brahim Diaz e Cabrera, fermato da Lunin. Per vedere dei gol, dunque, ecco la ripresa e lo show di Vinicius Junior. Due grandi giocate del brasiliano per il 2-0 del Real Madrid, maturato al 54' e al 66'. L'Espanyol non mollava, sfiorando la rete con Romero e Terrats, salvo poi arrendersi. Vittoria e tre punti per il Real Madrid, che si riporta dunque a -11 dal Barcellona: festa rimandata per Yamal e compagni. L'Espanyol, di contro, non si schioda dalla foltissima lotta-salvezza e resta fermo a 39 punti.



LE ALTRE PARTITE

Vittorie importanti in chiave-Europa, visto che Betis e Celta Vigo consolidano la quinta e sesta posizione. I biancoverdi sconfiggono 3-0 l'Oviedo e lo avvicinano alla retrocessione, visto il -8 dalla quartultima posizione. La partita è senza storia già nel primo tempo, che vede il Betis andare in vantaggio con Hernandez (22') e trovare il bis di Abde (45'): dominio dei padroni di casa, che chiudono i giochi al 58' col Cucho Hernandez e la sua doppietta. Netta vittoria anche per il Celta Vigo, che trova il 3-1 sull'Elche, invischiato in una lotta-salvezza che coinvolge i club dal 12° posto in giù: Hugo Alvarez (14') e Aspas (30') indirizzano la gara, Borja Iglesias (85') chiude i giochi dopo che André Silva aveva accorciato su rigore all'82'. L'ultima gara di giornata avvicina il Rayo Vallecano alla top-10 alla salvezza, visto il +8 sul terzultimo posto. Il Getafe viene infatti sconfitto 2-0 dai biancorossi, attesi ora dal ritorno della semifinale di Conference: in gol Camello (38') e Nteka (73').