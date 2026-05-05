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Il Real Madrid verso il Clasico con lo spogliatoio a pezzi: schiaffo di Rudiger a Carreras

Spogliatoio esplosivo in casa Real Madrid: spunta la rissa Rudiger-Carreras. Il Clasico sarà in chiaro su Rete 4

05 Mag 2026 - 14:29
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Domenica sera alle 21 il Real Madrid andrà a fare visita al Barcellona con la consapevolezza che, a meno di una vittoria, i rivali sempre potranno festeggiare la 29.ma Liga della loro storia. Un Clasico molto teso, dunque, e che potremo vedere in chiaro su Rete 4, che però i Blancos non possono preparare nel migliore dei modi.

Cosa succede nello spogliatoio del Real?

 Oltre allo spettro di una stagione senza trofei, Arbeloa deve gestire uno spogliatoio a dir poco esplosivo. In poco tempo sono venute alle scoperto più situazioni delicate delle quali si parlava da tempo ma che hanno trovato conferma solo ultimamente. Prima la querelle con Dani Ceballos che ha fatto sapere di aver "chiesto all’allenatore di non avere alcun tipo di rapporto con lui" dopo un colloquio privato con Arbeloa. Poi il caso Mbappé, coi compagni stufi di alcuni atteggiamenti non proprio professionali, come il viaggio - da infortunato e a ridosso di un match dei compagni - a Cagliari dei giorni scorsi.

Cos'è successo tra Rudiger e Carreras?

 Ora Onda Cero ha riportato un nuovo caso: Antonio Rudiger avrebbe schiaffeggiato il compagno di squadra Alvaro Carreras nello spogliatoio di Valdebebas a causa di alcuni atteggiamenti non graditi all'ex Roma. I due sono stati divisi dai compagni. Carreras era già nel mirino di Arbeloa per alcuni comportamenti non professionali.

Furia Real Madrid contro l'arbitro

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ANTONIO RUDIGER, 32; REAL MADRID; VdM: 15 MLN

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