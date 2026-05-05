Il Real Madrid verso il Clasico con lo spogliatoio a pezzi: schiaffo di Rudiger a Carreras

Oltre allo spettro di una stagione senza trofei, Arbeloa deve gestire uno spogliatoio a dir poco esplosivo. In poco tempo sono venute alle scoperto più situazioni delicate delle quali si parlava da tempo ma che hanno trovato conferma solo ultimamente. Prima la querelle con Dani Ceballos che ha fatto sapere di aver "chiesto all’allenatore di non avere alcun tipo di rapporto con lui" dopo un colloquio privato con Arbeloa. Poi il caso Mbappé, coi compagni stufi di alcuni atteggiamenti non proprio professionali, come il viaggio - da infortunato e a ridosso di un match dei compagni - a Cagliari dei giorni scorsi.