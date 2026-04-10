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Bufera Betis, Deossa ai margini per un flirt con la figlia dell'ex Viola Joaquin

Il centrocampista colombiano lasciato in panchina nelle ultime partite: dalla Spagna sostengono che dietro ci sia una storia clandestina con Daniela, figlia dell'ex esterno spagnolo, oggi figura di spicco nel club di Siviglia

10 Apr 2026 - 19:41
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In casa Betis si parla sempre di più del caso Nelson Deossa. Il centrocampista colombiano nelle ultime ore è finito al centro di una bufera mediatica. Il motivo? Una presunta relazione clandestina con Daniela Sanchez, figlia dell'ex, tra le altre di Betis e Fiorentina, Joaquin. Secondo quanto riportano dalla Spagna Deossa nelle ultime settimane sarebbe rimasto in panchina proprio per questa situazione: Joaquin è una leggenda del club di Siviglia e oggi è una figura di spicco nell'organigramma societario e non approverebbe la relazione tra il centrocampista e la sua Daniela. 

Inizialmente le panchine del colombiano erano state bollate come scelta tecnica. Oggi però in Spagna i dubbi crescono: sempre più persone credono che dietro alle esclusioni di Deossa ci sia una sorta di "punizione" per la relazione proibita. 

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