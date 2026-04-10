Bufera Betis, Deossa ai margini per un flirt con la figlia dell'ex Viola Joaquin

In casa Betis si parla sempre di più del caso Nelson Deossa. Il centrocampista colombiano nelle ultime ore è finito al centro di una bufera mediatica. Il motivo? Una presunta relazione clandestina con Daniela Sanchez, figlia dell'ex, tra le altre di Betis e Fiorentina, Joaquin. Secondo quanto riportano dalla Spagna Deossa nelle ultime settimane sarebbe rimasto in panchina proprio per questa situazione: Joaquin è una leggenda del club di Siviglia e oggi è una figura di spicco nell'organigramma societario e non approverebbe la relazione tra il centrocampista e la sua Daniela.