Bufera Betis, Deossa ai margini per un flirt con la figlia dell'ex Viola Joaquin
Il centrocampista colombiano lasciato in panchina nelle ultime partite: dalla Spagna sostengono che dietro ci sia una storia clandestina con Daniela, figlia dell'ex esterno spagnolo, oggi figura di spicco nel club di Siviglia
In casa Betis si parla sempre di più del caso Nelson Deossa. Il centrocampista colombiano nelle ultime ore è finito al centro di una bufera mediatica. Il motivo? Una presunta relazione clandestina con Daniela Sanchez, figlia dell'ex, tra le altre di Betis e Fiorentina, Joaquin. Secondo quanto riportano dalla Spagna Deossa nelle ultime settimane sarebbe rimasto in panchina proprio per questa situazione: Joaquin è una leggenda del club di Siviglia e oggi è una figura di spicco nell'organigramma societario e non approverebbe la relazione tra il centrocampista e la sua Daniela.
Inizialmente le panchine del colombiano erano state bollate come scelta tecnica. Oggi però in Spagna i dubbi crescono: sempre più persone credono che dietro alle esclusioni di Deossa ci sia una sorta di "punizione" per la relazione proibita.