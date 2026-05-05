Real Madrid, caso Mbappé: il video social diventa un boomerang, tifosi furiosi e paragoni shock su X

Mbappé sgomitato perde sangue, ma niente rigore col Girona. Furia Real: "Fallo anche sulla luna"
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Clima teso in casa Real Madrid: i tifosi attaccano Mbappé dopo il viaggio a Cagliari. Insulti social prima del Clasico
Un normale post social si è trasformato in un vero e proprio boomerang per il Real Madrid e Kylian Mbappé. Ieri sera i Blancos hanno pubblicato su X un breve video dell'allenamento mattutino della squadra, che lavora verso il Clasico contro il Barcellona di domenica sera (diretta in chiaro su Rete 4 dalle 21) che potrebbe consegnare matematicamente la Liga ai blaugrana: nel filmato non si vede niente di strano, visto che ad attirare l'attenzione sono i commenti.
Sotto al post, infatti, centinaia di tifosi del Real hanno protestato contro Mbappé, al centro di una vera e propria bufera in questi giorni anche a causa del viaggio - da infortunato - in Italia con la sua Exter Esposito. Il francese, infortunato dal 24 aprile, nel weekend è stato a Cagliari per poi tornare in Spagna nel tardo pomeriggio di domenica per presentarsi a Barcellona, dove ovviamente era in tribuna da spettatore, solo pochi minuti prima del fischio del match contro l'Espanyol.
Una mossa che non è piaciuta ai tifosi, e neppure alla società, e che segue alcuni comportamenti di Mbappé che non sono piaciuti allo spogliatoio. Per esempio l'Equipe scrive che il numero nove blanco avrebbe rapporti solo coi giocatori francesi del Real. In una annata che si preannuncia avara di successi, e con la Liga di fatto consegnata al Barcellona, i tifosi se la sono presa con lui, e su X lo hanno addirittura paragonato (e raffigurato) a Hitler.
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