Real Madrid, caso Mbappé: il video social diventa un boomerang, tifosi furiosi e paragoni shock su X

Una mossa che non è piaciuta ai tifosi, e neppure alla società, e che segue alcuni comportamenti di Mbappé che non sono piaciuti allo spogliatoio. Per esempio l'Equipe scrive che il numero nove blanco avrebbe rapporti solo coi giocatori francesi del Real. In una annata che si preannuncia avara di successi, e con la Liga di fatto consegnata al Barcellona, i tifosi se la sono presa con lui, e su X lo hanno addirittura paragonato (e raffigurato) a Hitler.