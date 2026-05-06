Inter, squadra e dirigenza da Papa Leone XIV: udienza il 9 maggio prima della Lazio

"Sabato 9 maggio la squadra, l'allenatore Cristian Chivu e la dirigenza verranno ricevuti dal Santo Padre in Vaticano. Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio la squadra, l’allenatore Cristian Chivu e la dirigenza verranno ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. L'incontro è in programma sabato 9 maggio alle ore 10:00: la visita al Santo Padre aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico alle 18:00".