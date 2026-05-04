Santos, nervi tesi tra Neymar e Robinho Jr: dal dribbling "proibito" alla rissa, i retroscena

L'episodio è nato durante una partitella ad alta intensità dedicata a chi non era sceso in campo nel match di campionato. Il giovane Robinho Jr ha puntato Neymar superandolo con un dribbling secco, giudicato però "provocatorio" dall'ex Barcellona e Psg. La reazione del numero 10 è stata immediata: un richiamo a "darsi una calmata", poi l'escalation. Dalle parole si è passati agli spintoni. Secondo quanto rimbalza dal Brasile (fonte UOL), la tensione è degenerata: Neymar avrebbe colpito il giovane con uno schiaffo, prima di rifilargli uno sgambetto che ha causato la caduta del figlio d'arte. Solo l'intervento dei presenti ha evitato che la situazione precipitasse ulteriormente.