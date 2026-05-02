Liga: il Barcellona batte 2-1 l'Osasuna, titolo a un passo

OSASUNA-BARCELLONA 1-2

Il Barcellona vede il titolo in Liga: con il 2-1 sul campo dell'Osasuna, Flick obbliga il Real a battere l'Espanyol per rimandare ogni discussione al Clasico. La partita sembra scivolare sullo 0-0, poi all'improvviso si accende: al minuto 81', Rashford, entrato al posto di Bardghji, mette un cross perfetto sulla testa di Lewandowski e il polacco non si fa pregare. Passano solo cinque minuti e stavolta la staffetta vincente è quella tra Fermin Lopez, assistman, e Ferran Torres, che di destro batte Herrera. Sembra finita, ma nemmeno un minuto dopo l'Osasuna la riapre: stavolta, a incornare in modo imparabile di testa, è Garcia su cross dalla sinistra di Bretones. Nel lungo recupero, però, il risultato non cambia e il Barcellona fa festa. Se il Real non vince contro un'altra catalana, l'Espanyol, allora il Clasico sarà soltanto un "pasillo de honor" per la formazione di Flick. Altrimenti, se Arbeloa passa in casa dei rivali del Barcellona, il match point arriverà a prescindere in un Camp Nou pronto a festeggiare. Per l'Osasuna, l'Europa è più lontana: il sesto posto dista solo due punti, ma Celta Vigo e Getafe possono scappare.



LE ALTRE PARTITE

In attesa di giocare la semifinale di Champions con l'Arsenal, vince l'Atletico: Simeone fa turnover e a brillare sono i giovani. I due gol del 2-0 del Mestalla portano le firme di un classe 2005, Luque, e un classe 2008, Cubo. I Pipistrelli restano in zona pericolosa con 39 punti. Dilagano Bilbao e Villarreal, che superano rispettivamente Alavés (4-2) e Levante (5-1), che restano invece pericolosamente vicine e dentro la zona retrocessione. Con la cinquina di questo turno, invece, il Sottomarino Giallo si avvicina alla conferma aritmetica del terzo posto, visto che è a +5 proprio sull'Atletico Madrid.