Trionfo Farioli: il suo Porto supera l'Alverca ed è campione di Portogallo con due turni d'anticipo
Primo titolo nazionale per l'allenatore italiano, che stacca definitivamente il Benfica di Mourinho e si rifà dalla delusione con l'Ajax di un anno fa
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Stavolta niente rimonte, come accaduto un anno fa con l'Ajax. Francesco Farioli completa la lunga fuga in vetta e con il suo Porto trionfa nel campionato portoghese, una soddisfazione che al club mancava dal 2022. L'ultimo allenatore italiano a vincere in Portogallo era stato invece Trapattoni con il Benfica nel 2005.
Farioli fa centro al primo colpo e ha potuto festeggiare in seguito all'1-0 casalingo rifilato all'Alverca, maturato grazie alla rete di Bednarek a fine primo tempo. I nove punti di vantaggio dal Benfica di Mourinho (e potenzialmente dallo Sporting Lisbona) significano garanzia di vittoria finale a due giornate dalla fine del campionato.
La carriera di Farioli
Per il 37enne nato a Barga, provincia di Lucca, è il primo grande sigillo di una carriera davvero promettente anche sul palcoscenico internazionale. Farioli è partito da lontano, dopo i giorni da portiere nei dilettanti: ha iniziato come vice allenatore in Serie D alla Fortis Juventus, poi un'esperienza con le giovanili in Qatar e la Serie A assaggiata da preparatore dei portieri con Benevento e Sassuolo al seguito di Roberto De Zerbi.
Da lì, la possibilità di trasferirsi in Turchia come vice allenatore dell'Alanyaspor, di cui è diventato primo tecnico nel 2022 dopo l'esordio in panchina con un'annata al Karagumruk. Al Nizza, nel 2023/24, la prima chance di allenare nelle top 5 leghe europee e portare i francesi in Europa League grazie al quinto posto finale. Solo un anno fa, la cocente delusione con l'Ajax: al termine di una stagione da applausi in Olanda, la rimonta subita dal Psv (nonostante i 9 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine) fece sfumare il titolo domestico.
In Portogallo si è però confermato allenatore di alto livello, conquistando il campionato al primo tentativo con un rendimento quasi perfetto soprattutto nella prima metà di stagione e raggiungendo anche i quarti di finale in Europa League, dove i Dragoes sono stati eliminati dal Nottingham Forest.
Soddisfazioni che mettono Farioli sulla mappa del calcio europeo. In Premier League, in particolare, è seguito da tempo da alcuni top club (si era parlato del Chelsea). Il Porto lo ha intanto blindato con un contratto fino al 2028, rinnovo che è arrivato nel gennaio scorso.