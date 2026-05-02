Trionfo Farioli: il suo Porto supera l'Alverca ed è campione di Portogallo con due turni d'anticipo

Per il 37enne nato a Barga, provincia di Lucca, è il primo grande sigillo di una carriera davvero promettente anche sul palcoscenico internazionale. Farioli è partito da lontano, dopo i giorni da portiere nei dilettanti: ha iniziato come vice allenatore in Serie D alla Fortis Juventus, poi un'esperienza con le giovanili in Qatar e la Serie A assaggiata da preparatore dei portieri con Benevento e Sassuolo al seguito di Roberto De Zerbi.