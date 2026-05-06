Mourinho-Real Madrid: lo Special One detta 10 condizioni a Pérez

Nei giorni scorsi il presidente del Real Madrid Florentino Pérez aveva affermato che José Mourinho era l'allenatore ideale per sostituire Álvaro Arbeloa e tornare a vincere sia in Spagna sia in Europa. Oggi, secondo quanto riportato da ESdiario, ci sarebbe stato un passo avanti per il ritorno di Mou a Madrid. L'attuale tecnico del Benfica e il suo procuratore Jorge Mendes si sono confrontati con Pérez in una video-chiamata durata circa un'ora durante la quale lo Special One non ha dato una risposta definitiva, ma ha presentato dieci richieste che dovranno essere esaudite per far sì che la sua nuova avventura con i Blancos diventi realtà. Come scrive ESdiario, queste condizioni "non sono negoziabili". Tradotto: se il Real non le accetta tutte, Mourinho non tornerà in Spagna. Questi i punti principali messi nero su bianco dal tecnico portoghese.



Mourinho ha chiesto un contratto biennale. Non vuole essere un rimpiazzo temporaneo, né legarsi al club madrileno per un periodo più lungo. Un eventuale rinnovo sarà da valutare in corso d'opera in base ai risultati che otterrà, ma se a luglio dovesse approdare alla corte di Pérez firmerà fino al 2028.



Chi scenderà in campo? Sugli undici che di volta in volta scenderanno in campo Mourinho è stato intransigente. Il tecnico portoghese ha sottolineato che se qualcuno non corre e non si impegna nella fase difensiva, non giocherà, a prescindere dal nome. E non accetterà alcuna pressione in tal senso.



Chi ci sarà nello staff? Lo Special One vuole con sé tutto lo staff che ora lo sta accompagnando al Benfica. Durante la videochiamata, Florentino Pérez avrebbe proposto di inserire anche Álvaro Arbeloa alla sua squadra e il tecnico portoghese non avrebbe sollevato obiezioni.

Dato che Mourinho porterà con sé il suo staff tecnico, Antonio Pintus lascerà il Real. Il tecnico portoghese ha chiarito che i problemi fisici che hanno frenato molti giocatori nelle ultime due stagioni non sono accettabili per una squadra come il Real.



Che giocatori lasceranno Madrid? Mourinho non ha fatto nomi, ma ha chiarito che sette giocatori dovranno lasciare il Real quest'estate. Il tecnico portoghese ritiene che alcuni non abbiano le qualità necessarie per meritarsi di giocare con i Blancos, mentre altri non si adattano al suo progetto tecnico. Tra questi sette non sono inclusi i giocatori i cui contratti sono in scadenza e non verranno rinnovati (David Alaba, Dani Carvajal e Fran González).



Addio alle amichevoli estive? Mourinho è convinto che gli infiniti tour estivi negli Stati Uniti e in Asia delle grandi squadre europee abbiano un costo fisico e mentale. Se sarà lui l'allenatore, ci saranno poche amichevoli estive e attentamente selezionate da lui.



