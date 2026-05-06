Mourinho-Real Madrid: lo Special One detta 10 condizioni a Pérez
Lo Special One apre al ritorno ma impone la propria linea dal contratto allo staff e al mercato
Quanto durerà il contratto?
Nei giorni scorsi il presidente del Real Madrid Florentino Pérez aveva affermato che José Mourinho era l'allenatore ideale per sostituire Álvaro Arbeloa e tornare a vincere sia in Spagna sia in Europa. Oggi, secondo quanto riportato da ESdiario, ci sarebbe stato un passo avanti per il ritorno di Mou a Madrid. L'attuale tecnico del Benfica e il suo procuratore Jorge Mendes si sono confrontati con Pérez in una video-chiamata durata circa un'ora durante la quale lo Special One non ha dato una risposta definitiva, ma ha presentato dieci richieste che dovranno essere esaudite per far sì che la sua nuova avventura con i Blancos diventi realtà. Come scrive ESdiario, queste condizioni "non sono negoziabili". Tradotto: se il Real non le accetta tutte, Mourinho non tornerà in Spagna. Questi i punti principali messi nero su bianco dal tecnico portoghese.
Mourinho ha chiesto un contratto biennale. Non vuole essere un rimpiazzo temporaneo, né legarsi al club madrileno per un periodo più lungo. Un eventuale rinnovo sarà da valutare in corso d'opera in base ai risultati che otterrà, ma se a luglio dovesse approdare alla corte di Pérez firmerà fino al 2028.
Dato che Mourinho porterà con sé il suo staff tecnico, Antonio Pintus lascerà il Real. Il tecnico portoghese ha chiarito che i problemi fisici che hanno frenato molti giocatori nelle ultime due stagioni non sono accettabili per una squadra come il Real.
Che giocatori lasceranno Madrid?