Dallo sci di fondo al calcio, dal legame con Bologna all'incontro con Mihajlovic: De Silvestri protagonista del nuovo episodio di 'Campus Talks'

È il capitano del Bologna Lorenzo De Silvestri il protagonista del nuovo episodio di Campus Talks, il podcast realizzato da Macron che nasce dall’idea di utilizzare lo sport come punto di partenza per incontrare persone e scoprire storie che meritano di essere raccontate. Nel dialogo con Angelo Marino, Chief Brand & Communications Officer di Macron, e Carlton Myers, ex cestista e portabandiera olimpico, De Silvestri racconta la sua evoluzione: dagli inizi nello sci di fondo (suo padre era un grande appassionato), che gli hanno insegnato valori e disciplina trasportati poi nel calcio, ai momenti più difficili tra infortuni e panchine, alla scoperta di una nuova consapevolezza mentale, fino al ruolo di leader necessario per scrivere le stagioni più belle del Bologna.



Nel corso dell’episodio, il difensore rossoblù racconta anche il suo ruolo di leader all’interno dello spogliatoio e il legame con la città di Bologna, dove è conosciuto come “Il Sindaco”. Il perché di questo soprannome, il suo incontro e il rapporto con Sinisa Mihajlovic. La scelta del numero 29 per 'omaggiare' sua sorella nata il 29 agosto. L'esperienza alle Olimpiadi. Lo splendido rapporto con la sua famiglia e quello con il gruppo squadra. Un viaggio che intreccia sport, resilienza e una curiosità che lo porta a esplorare la vita oltre i confini del campo. L’episodio con De Silvestri è disponibile sul canale YouTube di Macron e sulle principali piattaforme di streaming audio, tra cui Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.