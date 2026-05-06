Schwazer annuncia: "La Fidal mi ha appena detto che non vado all'Europeo. Ma io non mi fermo"

"Il direttore tecnico della nazionale di atletica, Antonio Latorre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei a Birmingham". Al telefono con l'Ansa, Alex Schwazer che pochi giorni fa ha stabilito a 41 anni il record italiano della maratona di marcia, cerca di mitigare l'amarezza. "Non voglio polemizzare - spiega - Latorre mi ha detto che la federazione vuole portare i primi tre italiani classificati alla coppa del mondo, è una scelta che rispetto. Per quel che mi riguarda io proseguo a marciare".