Schwazer annuncia: "La Fidal mi ha appena detto che non vado all'Europeo. Ma io non mi fermo"

06 Mag 2026 - 18:24
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"Il direttore tecnico della nazionale di atletica, Antonio Latorre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei a Birmingham". Al telefono con l'Ansa, Alex Schwazer che pochi giorni fa ha stabilito a 41 anni il record italiano della maratona di marcia, cerca di mitigare l'amarezza. "Non voglio polemizzare - spiega - Latorre mi ha detto che la federazione vuole portare i primi tre italiani classificati alla coppa del mondo, è una scelta che rispetto. Per quel che mi riguarda io proseguo a marciare".

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