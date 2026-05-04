Thun campione di Svizzera: l'impresa storica da neopromossa

Case che evocano il Medioevo, un fiume che la attraversa placido e un lago che riflette le sagome maestose delle Alpi che la abbracciano. Questa è Thun, cittadina di 45mila abitanti del Cantone Berna, Svizzera tedesca. Domenica la sua tranquillità è stata interrotta per qualche ora per festeggiare il trionfo della formazione locale in Super League, il massimo campionato elvetico. La scorsa stagione i biancorossi erano in Serie B e in 128 anni di storia non avevano mai vinto un titolo. In un pomeriggio di primavera inoltrata la storia è stata riscritta.

I festeggiamenti sono iniziati dal divano visto che la sconfitta con il Basilea sabato 2 maggio sembrava avesse rimandato l'urlo di gioia di un'altra settimana dato che i biancorossi avevano già fallito un match point contro il Lugano. Ventiquatt'ore più tardi l'inaspettata sconfitta del San Gallo contro il Sion ha però certificato la vittoria del Thun. I biancorossi non partivano certamente con i favori del pronostico. Guardando al valore dei giocatori, quella del Thun era infatti la penultima rosa per valore di mercato della Super League. A questo si aggiunga che dalla stagione 2003-2004 ad alternarsi nell'albo d'oro sono state Basilea (12 titoli), Young Boys (6) e Zurigo (4). Nessuno spazio per sorprese o colpi di scena. Nonostante ciò, il Thun ha dominato dall'inizio alla fine. Cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei, poi le sconfitte contro Young Boys e Basilea, a cui è seguita un'altra serie di sei successi consecutivi che ha iniziato a far accendere i riflettori su questo paesino della Svizzera occidentale. Lo sprint decisivo è avvenuto dopo la pausa invernale: dieci vittorie (otto di fila) e un pareggio da metà gennaio a metà marzo hanno spianato la strada verso la storia. Nelle ultime cinque partite i biancorossi sono stati frenati dall'emozione e hanno raccolto appena una vittoria, tuttavia nessuno è riuscito ad approfittare della situazione e, grazie alla sconfitta del San Gallo contro il Sion, domenica 3 è partita la festa.