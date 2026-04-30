Ronaldo, serata folle: segna, provoca Demiral, litiga coi tifosi e poi "questo non è calcio"
L'Al Nassr supera l'Al Ahli: rissa finale dopo un fallo, CR7 mostra il "5" delle sue Champions ai tifosi avversari e poi promette: "Parlerò a fine stagione"
Serata folle in Al Nassr-Al Ahli della Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo indirizza il risultato con un colpo di testa su calcio d'angolo per il suo 970° gol in carriera, poi Coman chiude i conti per il 2-0 finale.
A 4 giornate dalla fine, CR7 e soci sono a +8 dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, che però ha una partita in meno e spera nello scontro diretto della penultima giornata per rimettere in bilico l'esito del campionato.
Nella sfida di ieri sera, però, l'atmosfera si è scaldata dopo un brutto fallo di Coman ai danni di Demiral nel finale di partita. L'ex difensore della Juve, al triplice fischio, si è lamentato dell'episodio con lo stesso Cristiano Ronaldo, che però non gli avrebbe riservato un trattamento amichevole. Il portoghese si è infatti messo a ridere, provocando l'avversario che ha quindi puntato il dito nella sua direzione e poi cercato di aggirare la resistenza di compagni e avversari per andare faccia a faccia con lo stesso Coman.
Maxi parapiglia che si è sciolto poco dopo, quando Demiral ha mostrato alla tifoseria di casa la medaglia della Champions League asiatica vinta settimana scorsa, la seconda di fila per l'Al Ahli. Momento che ha generato ulteriore caos, dopo che il clima era già decisamente teso nel campionato saudito. Poche settimane fa, infatti, la denuncia di Toney, attaccante dell'Al Ahli, che spiegava come alla fine del match contro l'Al Fayha, dove due rigori erano stati negati alla squadra di Kessié, gli arbitri gli avessero detto di "concentrarsi sulla Afc Champions League e non sul campionato", insinuando che tutto fosse indirizzato per la vittoria finale dell'Al Nassr.
L'ennesimo episodio che ha causato un lungo dibattito sui social sulle decisioni arbitrali favorevoli per il gruppo di Cristiano Ronaldo, all'inseguimento del primo titolo della Saudi Pro League in carriera. Lo stesso CR7, durante un'intervista a fine gara, ha reagito alle prese in giro di due tifosi dell'Al Ahli, che sottolineavano le due Champions asiatiche vinte. A quel punto, l'attaccante ha risposto mostrando il numero 5, il numero delle Champions League vinte in Europa.
Nell'intervista, invece, la risposta alle allusioni sulla mancata regolarità del campionato: "Ne parlerò alla fine della stagione perché ho visto tanti brutti episodi. Tanti giocatori postano su Instagram lamentandosi degli arbitri e della Lega. Non va bene, parlatene con la Saudi Pro League perché questo non è calcio".