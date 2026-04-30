SAUDI PRO LEAGUE

Ronaldo, serata folle: segna, provoca Demiral, litiga coi tifosi e poi "questo non è calcio"

L'Al Nassr supera l'Al Ahli: rissa finale dopo un fallo, CR7 mostra il "5" delle sue Champions ai tifosi avversari e poi promette: "Parlerò a fine stagione"

30 Apr 2026 - 11:23
videovideo

Serata folle in Al Nassr-Al Ahli della Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo indirizza il risultato con un colpo di testa su calcio d'angolo per il suo 970° gol in carriera, poi Coman chiude i conti per il 2-0 finale. 

A 4 giornate dalla fine, CR7 e soci sono a +8 dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, che però ha una partita in meno e spera nello scontro diretto della penultima giornata per rimettere in bilico l'esito del campionato. 

Nella sfida di ieri sera, però, l'atmosfera si è scaldata dopo un brutto fallo di Coman ai danni di Demiral nel finale di partita. L'ex difensore della Juve, al triplice fischio, si è lamentato dell'episodio con lo stesso Cristiano Ronaldo, che però non gli avrebbe riservato un trattamento amichevole. Il portoghese si è infatti messo a ridere, provocando l'avversario che ha quindi puntato il dito nella sua direzione e poi cercato di aggirare la resistenza di compagni e avversari per andare faccia a faccia con lo stesso Coman.

Maxi parapiglia che si è sciolto poco dopo, quando Demiral ha mostrato alla tifoseria di casa la medaglia della Champions League asiatica vinta settimana scorsa, la seconda di fila per l'Al Ahli. Momento che ha generato ulteriore caos, dopo che il clima era già decisamente teso nel campionato saudito. Poche settimane fa, infatti, la denuncia di Toney, attaccante dell'Al Ahli, che spiegava come alla fine del match contro l'Al Fayha, dove due rigori erano stati negati alla squadra di Kessié, gli arbitri gli avessero detto di "concentrarsi sulla Afc Champions League e non sul campionato", insinuando che tutto fosse indirizzato per la vittoria finale dell'Al Nassr

L'ennesimo episodio che ha causato un lungo dibattito sui social sulle decisioni arbitrali favorevoli per il gruppo di Cristiano Ronaldo, all'inseguimento del primo titolo della Saudi Pro League in carriera. Lo stesso CR7, durante un'intervista a fine gara, ha reagito alle prese in giro di due tifosi dell'Al Ahli, che sottolineavano le due Champions asiatiche vinte. A quel punto, l'attaccante ha risposto mostrando il numero 5, il numero delle Champions League vinte in Europa

Nell'intervista, invece, la risposta alle allusioni sulla mancata regolarità del campionato: "Ne parlerò alla fine della stagione perché ho visto tanti brutti episodi. Tanti giocatori postano su Instagram lamentandosi degli arbitri e della Lega. Non va bene, parlatene con la Saudi Pro League perché questo non è calcio".

Leggi anche

Spalletti chiama Bernardo Silva. Colpo Juve possibile, ma a una condizione

arabia saudita
saudi pro league
cristiano ronaldo

Ultimi video

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

02:28
Atletico-Arsenal di fuoco

Atletico-Arsenal di fuoco

02:39
La verità di Inzaghi

La verità di Inzaghi

01:49
Thuram alla riscossa

Thuram alla riscossa

03:40
DICH SIMONELLI SU SALA VAR 30/4 DICH

Simonelli: "Caos Var? Noi abbiamo dato tutti gli strumenti, poi la gestione…"

01:00
DICH SIMONELLI SU ORARIO DERBY 30/4 DICH

Simonelli: "Il derby di Roma e le partite collegate si giocheranno alle 12.30"

00:54
Atletico Madrid-Arsenal: la carica dei tifosi colchoneros prima della semifinale

Atletico Madrid-Arsenal: la carica dei tifosi colchoneros prima della semifinale

00:53
DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

02:44
Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

01:45
Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

01:58
Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

02:22
Arbitri, parla Gavillucci

Arbitri, parla Gavillucci

02:16
Inter che gran..testa

Inter che gran... testa

01:32
Conte: Champions e futuro

Conte: tra Champions e futuro

01:42
Juve, la difesa bunker

Juve, la difesa bunker

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

I più visti di Calcio Estero

Dalla revoca-beffa al trionfo: ora è ufficiale, Mancini campione in Qatar con l'Al Sadd

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Segna, provoca Demiral, mostra il '5' ai tifosi e poi "questo non è calcio": la serata folle di Ronaldo

Bufera Betis, Deossa ai margini per un flirt con la figlia dell'ex Viola Joaquin

Mou vince ed è show: il gesto dello Special One è già virale

Mancio re del Qatar

Mancio re del Qatar: l'ex ct è ancora campione

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:02
Coppa Italia, Simonelli: "Finale iconica, invidiata anche all'estero"
13:02
Serie A, Simonelli: "Roma-Lazio non in contemporanea con finale tennis, ipotesi 12.30"
12:07
Lecce, Di Francesco: "Andiamo a Pisa per fare punti importanti"
12:00
Lewandowski e Neymar si uniscono ai personaggi di Naruto Shippuden per eFootball
11:44
Milan, amichevole in Indonesia con il Chelsea l'8 agosto