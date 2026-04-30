Ronaldo, serata folle: segna, provoca Demiral, litiga coi tifosi e poi "questo non è calcio"

Nella sfida di ieri sera, però, l'atmosfera si è scaldata dopo un brutto fallo di Coman ai danni di Demiral nel finale di partita. L'ex difensore della Juve, al triplice fischio, si è lamentato dell'episodio con lo stesso Cristiano Ronaldo, che però non gli avrebbe riservato un trattamento amichevole. Il portoghese si è infatti messo a ridere, provocando l'avversario che ha quindi puntato il dito nella sua direzione e poi cercato di aggirare la resistenza di compagni e avversari per andare faccia a faccia con lo stesso Coman.