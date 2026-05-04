Mbappé, la "fuga romantica" a Cagliari spacca lo spogliatoio del Real: compagni infastiditi

Galeotta è stata una vacanza in Sardegna. Kylian Mbappé in questi giorni è finito nel mirino delle critiche di tifosi e stampa in Spagna. Il motivo? La gita in Sardegna che il francese si è concesso con la fidanzata Ester Exposito. Nel weekend infatti sono subito andate virali le foto del fuoriclasse del Real e l'attrice spagnola in giro per Cagliari. Mbappé ha infatti approfittato del riposo che i medici gli hanno prescritto per risolvere un problema al ginocchio che ormai lo tormenta da tempo per concedersi qualche giorno di vacanza con la ragazza. I due sono poi rientrati a Madrid domenica sera, soltanto pochi minuti prima del fischio d'inizio del match del Real sul campo dell'Espanyol, fondamentale per non concedere il "pasillo de honor" ai rivali del Barcellona nel prossimo Clasico (i catalani potevano diventare campioni già questa domenica con un passo falso dei Merengues).