IL CASO

Mbappé, la "fuga romantica" a Cagliari spacca lo spogliatoio del Real: compagni infastiditi

Il fuoriclasse francese, infortunato, si è concedersi una gita in Sardegna con la fidanzata Ester Exposito ed è rientrato mentre i blancos stavano per scendere in campo 

04 Mag 2026 - 11:28
videovideo

Galeotta è stata una vacanza in Sardegna. Kylian Mbappé in questi giorni è finito nel mirino delle critiche di tifosi e stampa in Spagna. Il motivo? La gita in Sardegna che il francese si è concesso con la fidanzata Ester Exposito. Nel weekend infatti sono subito andate virali le foto del fuoriclasse del Real e l'attrice spagnola in giro per Cagliari. Mbappé ha infatti approfittato del riposo che i medici gli hanno prescritto per risolvere un problema al ginocchio che ormai lo tormenta da tempo per concedersi qualche giorno di vacanza con la ragazza. I due sono poi rientrati a Madrid domenica sera, soltanto pochi minuti prima del fischio d'inizio del match del Real sul campo dell'Espanyol, fondamentale per non concedere il "pasillo de honor" ai rivali del Barcellona nel prossimo Clasico (i catalani potevano diventare campioni già questa domenica con un passo falso dei Merengues).

Leggi anche

Mbappé avvistato a Cagliari con la sua Ester Exposito e i tifosi del Real Madrid non la prendono bene

In generale il comportamento di Mbappé, secondo quanto riporta As, non è piaciuto a tifosi, società e l'ha ancora di più allontanato dai compagni di squadra: in un momento così delicato per il Madrid, in una stagione ancora una volta da zero titoli e con il Barcellona che potrebbe laurearsi campione di Spagna nel Clasico di domenica prossima (partita trasmessa in co-esclusiva sui canali Mediaset), la fuga romantica del francese non è stata molto apprezzata. Soprattutto per la mediaticità che l'ex Psg si porta dietro: il web è stato tempestato di frequentissimi aggiornamenti su tutti i movimenti di Kylian.

Leggi anche

Mbappé senza filtri: "Avevo lasciato la Nazionale. Triplete Psg senza di me? Zero rimpianti"

Arbeloa ha provato a spegnere il caso, anche perché, con ogni probabilità, il francese non recupererà in tempo per la super sfida contro il Barca: "Tutta la pianificazione per i giocatori infortunati è supervisionata dallo staff medico del Real Madrid, che controlla quando i giocatori devono andare a Valdebebas e quando no. Da lì, ognuno fa ciò che ritiene opportuno nel proprio tempo libero; io non posso interferire", le parole del tecnico. Basteranno per ricucire lo strappo con l'ambiente e il resto del gruppo?

Mbappé ed Ester Expósito infiammano il gossip, la prova è il derby di Madrid

1 di 34
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

kylian mbappe
ester exposito
sardegna
cagliari
real madrid
barcellona
polemica
infortunio
pasillo d'onore
spogliatoio spaccato

Liga

Clamoroso in Spagna: si rompe la porta e il portiere la ripara con lo scotch. Poi para un rigore

Mbappé, la "fuga romantica" a Cagliari spacca lo spogliatoio del Real: compagni infastiditi

Il Real Madrid vince in casa dell'Espanyol, festa rimandata per il Barcellona

Su Rete 4 un Clasico da thriller: il Barça può rendere umiliante la stagione del Real

Il Barcellona batte 2-1 l'Osasuna, titolo a un passo

Mbappé avvistato a Cagliari con la sua Ester Exposito e i tifosi del Real Madrid non la prendono bene

Real, Perez ha deciso: in panchina si prepara un ritorno... Special. C'è anche la clausola

Il Barcellona ha sempre più le mani sul titolo: 2-0 al Getafe e Real a -11

Clamoroso in Spagna: si rompe la porta e il portiere la ripara con lo scotch. Poi para un rigore

I più visti di Calcio Estero

Primo titolo per Farioli! Il suo Porto batte l'Alverca ed è campione di Portogallo

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Segna, provoca Demiral, mostra il '5' ai tifosi e poi "questo non è calcio": la serata folle di Ronaldo

Olanda, è caos totale: 133 partite da rigiocare? Lo scandalo passaporti fa tremare l'Eredivisie

Bufera Betis, Deossa ai margini per un flirt con la figlia dell'ex Viola Joaquin

Mou vince ed è show: il gesto dello Special One è già virale

Notizie del giorno
Vedi tutti
Evans elettrico a Berlino
14:53
Evans elettrico a Berlino
Antonelli festeggiato da Messi
14:52
Antonelli festeggiato da Messi
14:41
Puglia Terra delle Gravine by UTMB: campagna iscrizioni al via
SRV RULLO JUVE, RIECCO VLAHOVIC (MUSICATO) 4/5 SRV
14:41
Juve, riecco Vlahovic: un gol e tanta rabbia per la Champions e il futuro
SRV RULLO INTER, IN CINQUE AL TERZO SCUDETTO (MUSICATO) 4/5 SRV
14:23
Quelli del Tris: i fantastici 5 dell'Inter da scudetto