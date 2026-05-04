Mbappé, la "fuga romantica" a Cagliari spacca lo spogliatoio del Real: compagni infastiditi

Mbappé ed Ester Expósito infiammano il gossip, la prova è il derby di Madrid
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Il fuoriclasse francese, infortunato, si è concedersi una gita in Sardegna con la fidanzata Ester Exposito ed è rientrato mentre i blancos stavano per scendere in campo
Galeotta è stata una vacanza in Sardegna. Kylian Mbappé in questi giorni è finito nel mirino delle critiche di tifosi e stampa in Spagna. Il motivo? La gita in Sardegna che il francese si è concesso con la fidanzata Ester Exposito. Nel weekend infatti sono subito andate virali le foto del fuoriclasse del Real e l'attrice spagnola in giro per Cagliari. Mbappé ha infatti approfittato del riposo che i medici gli hanno prescritto per risolvere un problema al ginocchio che ormai lo tormenta da tempo per concedersi qualche giorno di vacanza con la ragazza. I due sono poi rientrati a Madrid domenica sera, soltanto pochi minuti prima del fischio d'inizio del match del Real sul campo dell'Espanyol, fondamentale per non concedere il "pasillo de honor" ai rivali del Barcellona nel prossimo Clasico (i catalani potevano diventare campioni già questa domenica con un passo falso dei Merengues).
In generale il comportamento di Mbappé, secondo quanto riporta As, non è piaciuto a tifosi, società e l'ha ancora di più allontanato dai compagni di squadra: in un momento così delicato per il Madrid, in una stagione ancora una volta da zero titoli e con il Barcellona che potrebbe laurearsi campione di Spagna nel Clasico di domenica prossima (partita trasmessa in co-esclusiva sui canali Mediaset), la fuga romantica del francese non è stata molto apprezzata. Soprattutto per la mediaticità che l'ex Psg si porta dietro: il web è stato tempestato di frequentissimi aggiornamenti su tutti i movimenti di Kylian.
Arbeloa ha provato a spegnere il caso, anche perché, con ogni probabilità, il francese non recupererà in tempo per la super sfida contro il Barca: "Tutta la pianificazione per i giocatori infortunati è supervisionata dallo staff medico del Real Madrid, che controlla quando i giocatori devono andare a Valdebebas e quando no. Da lì, ognuno fa ciò che ritiene opportuno nel proprio tempo libero; io non posso interferire", le parole del tecnico. Basteranno per ricucire lo strappo con l'ambiente e il resto del gruppo?
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